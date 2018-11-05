Ее убили: украинцев шокировала смерть активистки Екатерины Гандзюк (видео)

4 ноября в больнице Киева умерла общественная активистка Екатерина Гандзюк.

В конце июля ее облили серной кислотой возле подъезда собственного дома в Херсоне.

По подозрению в причастности к покушению на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. Впрочем постепенно большинство из них отпустили или отправили под домашний арест.

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Сейчас под стражей остается только предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин.

В день смерти Гандзюк в Киеве и других городах Украины прошли акции ее памяти.

Участники акции "Кто заказал Катю Гандзюк" требовали привлечь к ответственности виновных в убийстве.

Впрочем адвокат Екатерины Гандзюк предполагает, что заказчики ее смерти могут избежать наказания.

Сама Екатерина Гандзюк также жаловалась на задержки в расследовании.