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Ее убили: украинцев шокировала смерть активистки Екатерины Гандзюк (видео)

11:56, 05 ноября 2018
Общество
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По подозрению в причастности к покушению на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. Впрочем постепенно большинство из них отпустили или отправили под домашний арест.

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Сейчас под стражей остается только предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин.

В день смерти Гандзюк в Киеве и других городах Украины прошли акции ее памяти.

Участники акции "Кто заказал Катю Гандзюк" требовали привлечь к ответственности виновных в убийстве.

Впрочем адвокат Екатерины Гандзюк предполагает, что заказчики ее смерти могут избежать наказания.

Сама Екатерина Гандзюк также жаловалась на задержки в расследовании.

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Новость в сюжете: Смерть Екатерины Гандзюк
Теги: #убийство#активист#Екатерина Гандзюк