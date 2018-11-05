Ее убили: украинцев шокировала смерть активистки Екатерины Гандзюк (видео)
11:56, 05 ноября 2018Общество
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4 ноября в больнице Киева умерла общественная активистка Екатерина Гандзюк.
Ее убили: украинцев шокировала смерть активистки Екатерины Гандзюк
В конце июля ее облили серной кислотой возле подъезда собственного дома в Херсоне.
По подозрению в причастности к покушению на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. Впрочем постепенно большинство из них отпустили или отправили под домашний арест.
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Сейчас под стражей остается только предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин.
В день смерти Гандзюк в Киеве и других городах Украины прошли акции ее памяти.
Участники акции "Кто заказал Катю Гандзюк" требовали привлечь к ответственности виновных в убийстве.
Впрочем адвокат Екатерины Гандзюк предполагает, что заказчики ее смерти могут избежать наказания.
Сама Екатерина Гандзюк также жаловалась на задержки в расследовании.
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Новость в сюжете: Смерть Екатерины Гандзюк