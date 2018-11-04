Смерть Гандзюк: что известно об активистке

В июле неизвестный облил Гандзюк серной кислотой неподалеку от ее дома, ее госпитализировали с более 30% ожогов тела.

Советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в июле этого года облили кислотой, умерла в больнице в воскресенье, 4 октября, на 34-м году жизни.

Кто такая Екатерина Гандзюк?

Екатерина Викторовна Гандзюк - политическая и общественная активистка, депутат Херсонского облсовета V созыва и Херсонского горсовета VI созыва, и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советник херсонского городского головы.

Родилась 17 июня 1985 в Херсоне. С 2002 по 2006 гг. училась в Херсонском государственном университете. В 2008-м окончила Киевский национальный экономический университет. В 2016-м - Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.

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С 2003 года активистка партии "Батькивщина". Возглавляла областную общественную организацию "Батькивщина молодая".

В 2004 активная участница Оранжевой революции.

В 2006 году избрана депутатом Херсонского облсовета от БЮТ.

Активная участница Евромайдана в Херсоне. После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе помогала переселенцам. Работала помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области.

В мае 2014-го избрана депутатом Херсонского горсовета по списку "Батькивщины". В 2015-м исключена из партии.

Нападение на Гандзюк

31 июля около 8.30 неизвестный облил Гандзюк серной кислотой неподалеку от ее дома. Гандзюк госпитализировали в реанимацию областной больницы с более 30% ожогов тела. Кислота попала женщине на спину, голову, руку, а также в глаза.

Уголовное дело открыли по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). После того, как дело приобрело широкий общественный резонанс, статью сперва изменили на Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания (ч. 2 ст. 121 УК Украины), затем - Покушение на убийство с особой жестокостью.

Всего были задержаны пятеро подозреваемых, четверо из которых сознались в причастности к нападению.