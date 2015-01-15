Боевики обстреливают Донецкий аэропорт из танков и системы "Буратино"
15:43, 15 января 2015Общество
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Боец отметил, что обстрелы не прекращаются уже третий день.
Донецкий аэропорт / facebook.com/sergei.loiko
Боевики продолжают обстрел Донецкого аэропорта. По состоянию на 14.00 используют стрелковое оружие, гранатометы, танки и реактивную артиллерию.
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Как рассказал Громадському комбат 5-го отдельного батальона «Правого сектора» с позывным «Черный», боевики также ведут обстрелы из систем «Град» и «Буратино». При этом он подчеркнул, что обстрелы не прекращаются уже третий день. Раненых за сегодня в батальоне нет.
Из реактивных систем залпового огня обстреливаются также населенные пункты близ аэродрома - Пески и Авдеевка.
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