За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, шестеро получили ранения

13:10, 15 января 2015
Общество
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Лысенко проинформировал о потерях среди украинских бойцов за минувшие сутки.

В зоні АТО за добу закинули двоє українських бійців / Фото УНІАН

За сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибли двое украинских военнослужащих, шестеро получили ранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам на востоке Украины в зоне АТО за минувшие сутки погибли два украинских военнослужащих, шесть бойцов получили ранения.

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