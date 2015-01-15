За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, шестеро получили ранения
13:10, 15 января 2015Общество
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Лысенко проинформировал о потерях среди украинских бойцов за минувшие сутки.
В зоне АТО за сутки забросили двое украинских бойцов / Фото УНИАН
За сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибли двое украинских военнослужащих, шестеро получили ранения.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам на востоке Украины в зоне АТО за минувшие сутки погибли два украинских военнослужащих, шесть бойцов получили ранения.
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