На Настю Каменских в "дождике" обрушилась волна критики (видео)

Каменских исполнила песню "Я люблю тебя" в "дождике".

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала новое видео своего выступления.

Ролик опубликован в Instagram артистки. На нем она появилась в черной обтягивающей одежде, поверх которой Каменских надела накидку из "дождика".

"К чему эта мишура, я так и не поняла", "Толстеть начала опять", "Настя, что ты такая жирная на всех концертах?", "Отстой", - комментируют видеозапись.

Ранее Настя Каменских показала фото, на котором она одета лишь в легкую белую фтуболку. Ягодицы девушки обнажены.