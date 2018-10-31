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На Настю Каменских в "дождике" обрушилась волна критики (видео)

15:19, 31 октября 2018
Общество
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Каменских снова раскритиковали / Скриншот

Ролик опубликован в Instagram артистки. На нем она появилась в черной обтягивающей одежде, поверх которой Каменских надела накидку из "дождика".

"К чему эта мишура, я так и не поняла", "Толстеть начала опять", "Настя, что ты такая жирная на всех концертах?", "Отстой", - комментируют видеозапись.

Ранее Настя Каменских показала фото, на котором она одета лишь в легкую белую фтуболку. Ягодицы девушки обнажены.

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Теги: #видео#фото#Настя Каменских