На Настю Каменских в "дождике" обрушилась волна критики (видео)
15:19, 31 октября 2018Общество
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Каменских исполнила песню "Я люблю тебя" в "дождике".
Каменских снова раскритиковали / Скриншот
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала новое видео своего выступления.
Ролик опубликован в Instagram артистки. На нем она появилась в черной обтягивающей одежде, поверх которой Каменских надела накидку из "дождика".
"К чему эта мишура, я так и не поняла", "Толстеть начала опять", "Настя, что ты такая жирная на всех концертах?", "Отстой", - комментируют видеозапись.
Ранее Настя Каменских показала фото, на котором она одета лишь в легкую белую фтуболку. Ягодицы девушки обнажены.
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