цей матеріал доступний українською

Официант запустил тортом в лицо посетительнице: в ресторане Киева прокомментировали инцидент (видео)

14:51, 31 октября 2018
Общество
1689 1

Мужчина, который представился руководителем ресторана Валентином, подтвердил, что такой случай действительно был, передает УП.Жизнь.

"Беспрецедентный случай, это было хамство со стороны гостей, у ребят не выдержали нервы, и вот так они защищали свою честь. Девушки увидели, что их снимают, и ушли", – пояснил он.

Читайте такжеПосле скандала с тортом психолог посоветовала ввести психиатрическую проверку для учителей

Мысли пользователей под видео разделились. Одни поддерживают официантов, другие возмущаются их поведением, а часть засомневалась, не пиар ли это самого ресторана.

Напомним, в киевском ресторане официант запустил тортом в лицо одной из посетительниц. Видео инцидента на своей странице в Instagram опубликовал хореограф-постановщик Ричард Горн. Из-за чего начался конфликт, непонятно, но, по словам Горна, две посетительницы вели себя вызывающе.

На видео видно, как две женщины кричат на двух официантов, один из них не выдержал и запустил тортом в лицо посетительнице. Второй официант взял блюдо со стола и перекинул его на ее подругу. После этого сотрудники учреждения ушли, а посетительницы начали требовать администратора.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#торт#ресторан