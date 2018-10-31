Официант запустил тортом в лицо посетительнице: в ресторане Киева прокомментировали инцидент (видео)

В ресторане говорят, что у официанта не выдержали нервы, поэтому он и "вмазал" тортом в лицо посетительнице.

В столичном ресторане Guramma Italiana официант запустил тортом клиентке в лицо.

Мужчина, который представился руководителем ресторана Валентином, подтвердил, что такой случай действительно был, передает УП.Жизнь.

"Беспрецедентный случай, это было хамство со стороны гостей, у ребят не выдержали нервы, и вот так они защищали свою честь. Девушки увидели, что их снимают, и ушли", – пояснил он.

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Мысли пользователей под видео разделились. Одни поддерживают официантов, другие возмущаются их поведением, а часть засомневалась, не пиар ли это самого ресторана.

Напомним, в киевском ресторане официант запустил тортом в лицо одной из посетительниц. Видео инцидента на своей странице в Instagram опубликовал хореограф-постановщик Ричард Горн. Из-за чего начался конфликт, непонятно, но, по словам Горна, две посетительницы вели себя вызывающе.

На видео видно, как две женщины кричат на двух официантов, один из них не выдержал и запустил тортом в лицо посетительнице. Второй официант взял блюдо со стола и перекинул его на ее подругу. После этого сотрудники учреждения ушли, а посетительницы начали требовать администратора.