В киевском ресторане официант запустил тортом в лицо посетительнице (видео)
У меня для вас вкусняха господа 😂 Сегодня заехал на обед 🥗 в @gurammaitaliana и наткнулся на двух провинциальных БЫЧЕК🤟🏻 которые выносили всем мозг и всячески привлекали к своим «великосветским персонам» внимание 😂 Мгновенная карма 👊🏻 или как довы.......сь две Бычки. Я успел заснять. Смех и грех , но я на стороне официантов 👍🏻 а что думаете вы ? #бычки #пацанывообщеребята
В киевском ресторане официант запустил тором в лицо одной из посетительниц.
Видео инцидента на своей странице в Instagram опубликовал хореограф-постановщик Ричард Горн.
Из-за начался конфликт, непонятно, но, по словам Горна, две посетительницы вели себя вызывающе, пишет "В городе Киев".
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На видео видно, как две женщины кричат на двух официантов, один из них не выдержал и запустил тортом в лицо посетительнице. Второй официант взял блюдо со стола и опрокинул его на ее подругу. После этого сотрудники заведения ушли, а посетительницы начали требовать администратора.
Чем закончился инцидент пока неясно.
Отметим, что многим пользователем сети данное видео показалось постановочным. Они посчитали, что это всего лишь оригинальный пиар-ход ресторана.
Как сообщал УНИАН, в Киеве суд отправил за решетку иностранца, зарезавшего военного в ресторане.