В киевском ресторане официант запустил тортом в лицо посетительнице (видео)

На видео видно, как две женщины кричат на двух официантов, один из них не выдержал и запустил тортом в лицо посетительнице.

В киевском ресторане официант запустил тором в лицо одной из посетительниц.

Видео инцидента на своей странице в Instagram опубликовал хореограф-постановщик Ричард Горн.

Из-за начался конфликт, непонятно, но, по словам Горна, две посетительницы вели себя вызывающе, пишет "В городе Киев".

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На видео видно, как две женщины кричат на двух официантов, один из них не выдержал и запустил тортом в лицо посетительнице. Второй официант взял блюдо со стола и опрокинул его на ее подругу. После этого сотрудники заведения ушли, а посетительницы начали требовать администратора.

Чем закончился инцидент пока неясно.

Отметим, что многим пользователем сети данное видео показалось постановочным. Они посчитали, что это всего лишь оригинальный пиар-ход ресторана.

Как сообщал УНИАН, в Киеве суд отправил за решетку иностранца, зарезавшего военного в ресторане.