Боевики обстреляли Счастье – погиб мирный житель, 2 милиционера ранены

Как говорится в сообщении председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, в течение вчерашних суток и минувшей ночи населенные пункты на контролируемой Украиной территории Луганской области продолжали активно обстреливаться боевиками ЛНР из артиллерии, минометов и систем "Град".

В зоне поражения оказались Счастье, Трехизбенка, Станица Луганская, Золотое, Горское и Чернухино. Наиболее интенсивным обстрелам подвергся город Счастье, который в течение суток обстреляли из минометов пять раз. Мины взрывались в районе теплоэлектростанции, вблизи моста через Северский Донец, возле автостанции, рядом с садовым обществом и стадионом.

Читайте такжеБоевики обстреляли метеовышку донецкого аэропортаВ результате одного из обстрелов местности у фильтрационного пункта около 13.00 был смертельно ранен местный житель, который проходил по улице. 53-летнему мужчине оторвало ногу, он погиб на месте от потери крови.

Кроме того, ранены двое сотрудников милиции, охранявших фильтрационный пункт, оба доставлены в больницу.

"Сложная ситуация сохраняется в Станице Луганской, за ночь райцентр трижды обстреляли из артиллерии и "Градов". Боевики вели огонь со стороны памятника Князю Игорю на берегу Северского Донца, контролируемой ЛНР территории. Обстрелам подверглись также прилегающие к райцентру поселки Валуйское и Ольховая. Информации о пострадавших мирных жителях нет. В самом райцентре из-за боевых действий так и не смогли восстановить электроснабжение, тепло и центральное водоснабжение", - отметил Москаль.

Кроме этого, в поселок Чернухино Попаснянского района сегодня утром выехали ремонтные бригады для восстановления поврежденных линий электропередач, однако после 9.00 начался артиллерийский обстрел, поэтому работы так и не начали.

В Крымском Новоайдарского района ночь прошла тихо. В половине поселка пока нет света (линии электропередач повреждены позавчерашними обстрелами из "Градов"), сегодня туда должны приехать ремонтники для восстановительных работ.