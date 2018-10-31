Тыквы, сладости, жуткие костюмы: во всем мире сегодня отмечают Хэллоуин

Во всем мире этот праздник отмечают как своеобразный карнавал нечистой силы.

Накануне католического Дня всех святых отмечается Хэллоуин – день мертвецов, демонов и потусторонних сил. Жуткий праздник, который отмечают 31 октября, обрел популярность по всему миру.

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Согласно дохристианским кельтским повериям, 31 октября грань между миром живых и потусторонним миром размывается, и в мир живых могут явиться души мертвых и прочие потусторонние существа. И хотя сегодня праздник частично утратил мистический смысл и приобрел развлекательный характер, вековые традиции Хэллоуина все еще могут пугать.

Древние традиции Хэллоуина

Древние кельты отмечали 31 октября Самайн – магический праздник завершения сбора урожая и смены времен года. В ночь на 1 ноября кельтские друиды собирались среди священных деревьев – в дубовых рощах, зажигали костры и приносили жертвы духам. Утром угли от костров раздавали людям, которые жгли их в своих жилищах для защиты от непрошенных гостей из загробного мира.

Девушки в ночь на 1 ноября гадали на кострах, бросая в пламя каштаны. Если они будут гореть рядом, то это знак долгой и счастливой жизни с любимым, если нет – их судьбы разойдутся.

В средние века считалось, что если девушка сядет перед зеркалом с яблоком, то может увидеть там лицо своего суженого или будущих детей. Дурным знаком считался упавший подсвечник или гаснущее пламя в печи – это означало, что в доме находятся злые духи.

Чтобы встретить ведьму или лепрекона, следовало надеть свою одежду на выворот и выйти в полночь на перекресток. Этот ритуал считался крайне опасным – потусторонние существа могли как одарить первого встречного богатствами, так и стать причиной страшной гибели.

Как отмечают Хэллоуин сегодня

На сегодня Хэллоуин распространился далеко за пределы западных христианских стран, в каждой стране он обрастает потусторонними персонажами и поверьями из местной культуры.

Во всем мире этот праздник отмечают как своеобразный карнавал нечистой силы: по случаю Хэллоуина организовываются костюмированные вечеринки и масштабные креативные акции, связанные с темами оккультизма, смерти и монстров.

Улицы и интерьеры украшают "фонарями Джека" - пустыми тыквами с вырезанной на них "призрачной" ухмылкой. Внутри такой тыквы с наступлением темноты зажигают свечу.

В англоязычных странах дети по старой традиции наряжаются в костюмы и ходят по жилым домам, выпрашивая сладости.

УНИАН ранее писал, где отметить Хеллоуин-2018 в Киеве.