За сутки погиб один украинский военный, 17 - получили ранения
13:32, 14 января 2015Общество
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Спикер АТО Андрей Лысенко рассказал о потерях в рядах украинских военнослужащих за прошедшие сутки.
REUTERS
На протяжении суток в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, еще 17 - получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
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"Всего за прошлые сутки в результате боевых действий мы потеряли одного военнослужащего, еще 17 получили ранения", - сказал Лысенко.
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