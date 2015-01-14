За сутки погиб один украинский военный, 17 - получили ранения

На протяжении суток в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, еще 17 - получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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"Всего за прошлые сутки в результате боевых действий мы потеряли одного военнослужащего, еще 17 получили ранения", - сказал Лысенко.