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В больницах остаются 25 пострадавших в результате нападения в Керчи - СМИ

18:16, 29 октября 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил заместитель главы российского Министерства здравоохранения Крыма Николай Деркач, сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что 28 октября еще одного подростка, пострадавшего после взрыва и стрельбы в колледже, госпитализировали в Керченскую больницу.

Российский Минздрав Крыма утверждает, что состояние госпитализированного оценивается как легкое.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, жертвами взрыва и стрельбы стали 21 человек. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", Следственный комитет РФ переквалифицировал на статью "Убийство".

23 октября Керченский политехнический колледж возобновил работу.

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Теги: #нападение#Керчь#колледж