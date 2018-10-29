В больницах остаются 25 пострадавших в результате нападения в Керчи - СМИ

28 октября еще одного подростка, который пострадал после взрыва и стрельбы в колледже, госпитализировали в Керченскую больницу.

В крымских больницах остаются 25 пострадавших от взрыва и стрельбы в колледже в Керчи в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщил заместитель главы российского Министерства здравоохранения Крыма Николай Деркач, сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что 28 октября еще одного подростка, пострадавшего после взрыва и стрельбы в колледже, госпитализировали в Керченскую больницу.

Российский Минздрав Крыма утверждает, что состояние госпитализированного оценивается как легкое.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, жертвами взрыва и стрельбы стали 21 человек. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", Следственный комитет РФ переквалифицировал на статью "Убийство".

23 октября Керченский политехнический колледж возобновил работу.