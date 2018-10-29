В ЕС назвали "реальную" дату отмены перехода на летнее и зимнее время

Европейскому союзу необходимо достичь договоренности с соседями, чтобы Центральная Европа оставалась в одном часовом поясе.

Европейскому союзу нужно больше времени для отмены перехода на летнее и зимнее время.

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Об этом заявил министр транспорта Австрии Норберт Гофер на неформальной встрече министров стран ЕС в Граце, передает «Европейская правда» со ссылкой на Der Standard.

В сентябре Еврокомиссия представила план, по которому предложила странам ЕС отказаться от перевода часов уже в следующем году.

По словам Гофера, более реальной целью является 2021 год.

"Если поставить цель сделать это в 2019 году, как было предложено Еврокомиссией, то это не поддержит большинство стран", - сказал он.

Министр подчеркнул также необходимость достичь договоренности с соседями, чтобы Центральная Европа оставалась в одном часовом поясе.

"Нужно любой ценой избежать "ковра из лоскутков" в Европе" - заявил Гофер.