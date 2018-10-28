Стрессы неизбежны: украинцам дали советы по адаптации к "зимнему времени"

Летом в Евросоюзе говорили о полной отмене перевода часов, задумались об этом и в Украине.

В 4:00 утра главные часы страны переведут на час назад. Перевод стрелок произойдет по всей стране, кроме аннексированного Крыма и некоторых оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, в которых принудительно введено московское время.

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Как говорится в сюжете ТСН, вместе с Украиной на зимнее время сейчас переходят 70 стран мира. Споры, стоит ли это делать, длятся годами. Еще летом в Евросоюзе говорили о полной отмене перевода часов, задумались об этом и в Украине. А пока чиновники принимают решение, врачи предостерегают: со сменой времени стрессы неизбежны.

Что такое постоянная смена времени, хорошо знает ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров. Пять часов назад или же на шесть вперед для него – дело привычное. И даже, несмотря на опыт, избежать стресса для организма невозможно. "Надо взять пол таблетки снотворного – и все равно насильно лечь спать где-то в промежуток между 20:00 и 22:00, чтобы проснуться утром. Так нужно заставлять свой организм быстрее адаптироваться, потому что естественным путем это занимает неделю, как минимум", - говорит Дмитрий.

Тем, кому не спится, Комаров советует физические нагрузки. Активная работа – один из лучших способов упасть вечером в кровать. У врачей есть свои советы для крепкого сна: меньше сладкого, жирного, алкоголя и кофе, зато больше овощей, фруктов, витаминов В и С, а еще – релаксационные процедуры. "Курс массажа пройти успокаивающего, раньше были эти хвойные ванны, то есть эти водные процедуры, которые идут на расслабление", - объясняет иммунолог.