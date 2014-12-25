В Украине пенсионеров больше, чем тех, кто платит налоги - министр

Людей, которые легально работают и платят взносы в Пенсионный фонд, на полмиллиона меньше, чем пенсионеров заявил министр социальной политики Павел Розенко в эфире 5 канала.

"По последним данным, у нас количество зарегистрированных пенсионеров в Пенсионном фонде, уже превысило количество лиц, которые реально сейчас платят страховые взносы: у нас сейчас примерно 13 с половиной миллионов пенсионеров, 13 миллионов людей, которые легально работают и платят взносы в Пенсионный фонд. Это динамика отрицательная, которая переломилась в течение последнего года", - заявил Розенко.

Читайте такжеУкраина насчитывает пенсии жителям оккупированного Донбасса - ГеращенкоОн напомнил, что если 5 лет назад дефицит бюджета Пенсионного фонда, или дотация Государственного бюджета по Пенсионному фонду составляла около 40 миллиардов, то за эти 5 лет она достигла 90 миллиардов гривен.

"Это цена отсутствия реальных реформ, это цена топтание страны на месте, это цена того, что экономика Украины находится в большой депрессии", - сказал министр.