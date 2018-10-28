Календарь событий: откуда взялась шариковая ручка, кто придумал кассовый аппарат, история старейшего астронавта мира, появления метро и рождение Евросоюза

29 октября

Неделя начинается с дат, напрямую связанных со здоровьем человечества. Так, в понедельник - Всемирный день борьбы с инсультом, учрежденный в 2006 году Всемирной организацией по борьбе с инсультом (WSO). Его главная цель – призвать мировое сообщество к срочным и активным действиям по борьбе с этим заболеванием, которое остается одной из главных причин смерти и инвалидности в мире. По данным ВОЗ, в результате инсульта умирают 6,7 млн человек в год, на сосудистые недуги приходится более половины смертей, причем если ранее инсульт «косил» в основном старшее поколение в возрасте 55-60 лет, то в настоящее время треть случаев приходится на трудоспособное население 30-40 лет.Инсульт - вторая ведущая причина смерти в Украине. Ежегодно около 110 тыс. человек в нашей стране получают инсульт - примерно один человек каждые 5 минут. История отмечаемого Дня началась в 2004 году, когда ВОЗ объявила инсульт глобальной эпидемией, а в 2006-ом была создана Всемирная организация по борьбе с инсультом. Сегодня в организацию входят более 3,5 тысячи индивидуальных членов и более 60 организаций из 85 стран.

29 октября в международном календаре обозначен как Всемирный день псориаза. Инициатором его учреждения в 2004 году выступила Международная федерация ассоциаций псориаза (IFPA). Эта дата, в первую очередь, затрагивает тех людей, которые страдают от этого заболевания, а также врачей-дерматологов, помогающих лечить его. По данным ВОЗ, около 3% населения планеты больны псориазом или псориатическимартритом, который поражает не только кожные покровы, но и суставы.

Еще в понедельник - День военного финансиста Украины. Он был учрежден приказом министра обороны в 1999 году. Дата приурочена к созданию Финансового управления главного оборонного ведомства страны - 29 октября 1991 года. Этот профессиональный праздник посвящен сотрудникам финансово-экономических органов Вооруженных сил Украины.

Есть 29 октября и памятные значимые даты. Так, в 1945 году в Нью-Йорке впервые поступили в продажу шариковые ручки. Само изобретение датируется концом 19-го века – 30 октября 1888 года патент на него получил Джон Лауд, а в 1916 году - Ван ВечтенРайзберг. В конце 1930-х годов похожую на современную шариковую ручку запатентовал венгерский журналист Джозеф Ласло Биро. Почти сразу патент выкупили ВВС Великобритании для пилотов, которым было крайне неудобно писать перьевыми ручками в воздухе. Перебравшись в Аргентину,Биро перерегистрировал свой патент и продал его за 1 миллион долларов компании Eversharp. Она и наладила первое в мире массовое производство шариковых ручек, которое было воспринято покупателями «на ура». Американский коммивояжер Милтон Рейнолдс, путешествуя по Аргентине, приобрел несколько шариковых ручек, а затем, усмотрев в этом изобретении огромную прибыль, в 1943 году запатентовал шариковую ручку в США и наладил ее массовое производство. Успех был огромным: только за один день в Нью-Йорке было продано 10 тысяч шариковых ручек. Эта простейшая вещица сделала Милтона Рейнолдса миллионером. Автор же изобретения Биро попытался отстоять свое право на патент в американском суде, но проиграл. А в 1958 году француз Марсель Бик доработал ручку и получил сверхдешевую в производстве модель под названием BIC, которая положила начало созданию компании BIC Corporation, контролирующей сегодня треть рынка продаж шариковых ручек в США.

В этот день в 1947 году впервые был вызван искусственный дождь с помощью сухого углекислого газа. Сделано это было компанией General Electric, ее химиком Винсентом Шефером, который так же, как и изобретатель газировки и создатель компании «Кодак» Джордж Истмен, был не профессионалом, а талантливым любителем-самоучкой.

29 октября 1969 года произошло событие, сыгравшее огромную роль и ставшее знаковым в истории развития связи и появления Интернета. В этот день в США состоялась первая удачная попытка передачи данных посредством новой компьютерной системы – ARPANET.

29 октября 1971 года считается днем рождения физиотерапии: в этот день слабый электрический ток был применен для восстановления сломанной кости.

В 1998 году в США произвел свой второй полет в космос Джон Гленн. Миссия «Дискавери» продолжалась 213 часов 44 минуты. Джону Гленну тогда исполнилось 77 лет, он стал самым пожилым человеком, побывавшем в космосе.В июне 2014 года астронавт перенес операцию на клапане сердца в клинике Кливленда. 8 декабря 2016 года скончался в возрасте 95 лет в окружении родных в медицинском центре Wexn, пережив всех своих коллег по первому отряду астронавтов. Джон Гленн - первый американский астронавт и третий человек в мире после Юрия Гагарина и Германа Титова, совершивший орбитальный космический полет. 20 февраля 1962года Гленн на «Меркурии-Атлас-6» три раза облетел земной шар. Продолжительность полета составила 4 часа 55 минут. После удачного приземления Джон Гленн стал национальным героем США, был награжден медалью НАСА«За выдающиеся заслуги».

Неофициальные праздники, которым мир обязан международным организациям и сообществам, в том числе, в соцсетях, - День врача ультразвуковой диагностики, День говоруна и День длинных пестрых шарфов.

Именины у Софьи, Леонтия, Алексея, Терентия, Евгения, Ивана и Георгия.

30 октября

Во вторник нет международных дней, но есть памятные значимые даты. Так, в 1938 году в США, на радиостанции CBS состоялась трансляция радиоверсии фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров», стилизованная под прямой репортаж с места событий. Многие американцы поверили в реальность происходящего, что вызвало невиданную панику.Режиссером радиопостановки был Орсон Уэллс.

В 1954 году в северной части Бермудского треугольникаисчез самолет R7V-1с 42 людьми на борту. 4 ноября поиски лайнера пришлось прекратить из-за резкого ухудшения погодных условий. Причины трагедии до сих пор остаются невыясненными.

В 1961 году СССР произвел взрыв самой мощной бомбы в мировой истории: 58-мегатонная водородная «Царь-бомба» была взорвана на полигоне на острове Новая Земля. Тогда глава страны Никита Хрущев пошутил, что первоначально предполагалось взорвать 100-мегатонную бомбу, но «заряд уменьшили, чтобы не побить все стекла в Москве».

Неофициальные праздники - День мокрых корок и День улыбающихся каменных львов.

Именины у Андрея, Антона, Дамиана, Сергея, Леонтия и Александра.

31 октября

В среду – Хэллоуин, ночь перед Днем всех святых. Истории этого праздника не менее двух тысяч лет. Его истоки - из кельтской культуры, от языческих традиций Ирландии и Шотландии. В седьмом веке Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября Днем всех святых, желая отвлечь английский народ от язычества. Но традиции сохранились. В последние десятилетия праздник основательно утвердился в Европе, он также популярен в США и даже некоторых азиатских странах. Главная традиция - дети наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по соседским домам, выторговывая сладости в обмен на доброе будущее. Также устраиваются тематические вечеринки, фейерверки, маскарады, а в окна домов выставляется полая тыква с вырезанными глазами и со свечкой во рту, чтобы отпугнуть злых духов. Кстати, тыква - изобретение американцев. В Ирландии и Шотландии страшные маски, в которые потом вставляли свечи, вырезали из реп и картофеля, а в Англии - из свеклы.

В среду - Международный день Черного моря. Дата выбрана неслучайно - 31 октября в 1996 году шесть причерноморских стран - Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина - подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Тогда же и было решено учредить этот экологический праздник. Сейчас все принципы договора нивелированы Российской Федерацией, которая оккупировала украинский Крым и фактически узурпировала Азовское море.

31 октября, начиная с 2014 года, отмечается Всемирный день городов, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2013 года с целью привлечения внимания международной общественности к проблемам мировой урбанизации. Этот международный праздник посвящен одному из величайших и самых сложных творений человечества – городам. По данным ООН, к 2050 году более 60% населения планеты будут являться городскими жителями, каждый день города мира пополняются почти на 180 тысяч человек. Все они испытывают возрастающую нагрузку и риски, в том числе в сфере жилья, инфраструктуры, продовольственной безопасности, здравоохранения, образования, рынка труда, окружающей среды и общей безопасности.

Еще в среду - Международный день экономии. Его история такова: 27 октября 1924 года представители сберегательных банков из 29 стран собрались в итальянском Милане на свой Первый международный конгресс. В последний день мероприятия - 31 октября –было принято решение «в память о первом собрании сберегательных банковских институтов всех стран» каждый год отмечать этот день как Всемирный день сбережений. В 1989 году Международный день экономии официально был закреплен директивой ООН.

31 октября 1941 года было завершено сооружение национального мемориала США на горе Рашмор. Это - одна из самых известных «визитных карточек» Америки. Строительство началось 10 августа 1927 года. На горе высечены барельефы четырех президентов США – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта, олицетворяющих философию нации. Каждый барельеф высотой более 18 метров, они видны с расстояния 100 км. Скульптор монумента - Гутзон Борглум- хотел выбить на скале текст Декларации независимости США, но, из-за длительности процедуры, от этого грандиозного замысла отказались. Для создания монумента Борглум выбрал гору Рашмор, потому что она имела ровную стену, которая была повернута на юго-запад и поэтому освещалась солнцем в течение почти всего дня. Барельеф Вашингтона был создан первым в 1930 году, Джефферсон появился в 1936 году, Линкольн – в 1937, Рузвельт – в 1941 году.

В 1984 году в этот день премьер-министр ИндииИндира Ганди была убита своими сикхскими телохранителями.

В 2011 году 31 октября, согласно подсчетам Фонда народонаселения ООН, на Земле родился семимиллиардный житель.

Неофициальные праздники - День красной рябины и прилетевших синиц, а также День темной материи.

Именины у Иосифа, Давида, Николая, Андрея, Ивана и Сергея.

1 ноября

В четверг - Международный день вегана. Праздник появился 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отметило свое 50-летие. Слово веган образовано из первых трех и последних двух букв английского слова «vegetarian». Этот термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Уотсоном 1 ноября 1944 года в Лондоне. Веганизм–строгое вегетарианство. Веганыпитаются исключительно растительными продуктами. Кстати, День вегана завершает так называемый «месяц вегетарианской осознанности», стартовавший 1 октября - во Всемирный день вегетарианства.

В 1800 году Джон Адамс стал первым президентом США, поселившимся в Исполнительном особняке, позднее переименованным в «Белый дом».

В 1870 году Бюро погоды США, затем получившее название Национальная служба погоды, сделало свой первый официальный метеорологический прогноз.

В 1897 году 1 ноября был основан клуб «Ювентус» - один из самых популярных и старейших футбольных клубов Италии. Его создатели - группа студентов из лицея Массимо Д'Адзельо, которые любили проводить свободное время за игрой в футбол. Самому старшему из них было всего 17 лет, именно поэтому клуб и получил название «Ювентус», что в переводе с латинского означает «молодость». Тогда ребята даже не предполагали, что их усилиями рождается легенда футбола. В национальном первенстве – чемпионате Италии - «Ювентус» дебютировал 11 мая 1900 года. Решающим для команды стал 1923 год, когда клуб возглавил Эдоардо Аньелли, член семьи Аньелли, владевшей концерном «Фиат». Семья владела и собственным стадионом в Турине, поэтому для тренировки своих футболистов были созданы необходимые условия. И тогда же в команде дебютировал Джампьеро Комби, который в будущем окажется одним из великих вратарей. Первым международным кубком для «Ювентуса» стал Кубок УЕФА, выигранный в 1977 году. Клуб выиграл еще два титула Лиги чемпионов в 1985 и 1996 годах и два Межконтинентальных кубка в это же время. «Ювентус» - одна из трех команд Италии, которой удалось выиграть международный турнир и чемпионат.

В 1939 году был продемонстрирован миру первый кролик, родившийся после искусственного осеменения.

В 1950 году было совершено покушение на президента США Гарри Трумэна. Это был первый случай, когда на главу Америки покушались в его же резиденции. Трумэн не придал этому случаю особого значения и уже через несколько часов выступал при церемонии открытия монумента на Арлингтоне и вел себя так, как будто ничего не произошло. В 1952 году Трумэн лично заменил казнь обвиненного в покушении Оскара Кольясона пожизненное заключение. 6 сентября1979 года, уже после смерти Трумэна, президент Джимми Картер амнистировал Кольясо, он был выпущен из тюрьмы 10 сентября и вернулся в Пуэрто-Рико. После освобождения Кольясо был награжден лидером Кубы Фиделем Кастро за его «борьбу с империализмом».

В 1952 году в США на атоллеЭниветок впервые была испытана водородная бомба.

1 ноября 1993 года был основан Европейский Союз.

В 1941 году был открыт «Радужный мост» между США и Канадой над Ниагарским водопадом. История его строительства началась в 19 веке.Для удобства передвижения требовалась переправа через реку Ниагару, которая отделяет штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. В 1848 году был построен сначала пешеходный, а затем и Ниагарский подвесной мост архитектора Чарльза Эллета, который в 1855 году был заменен другим подвесным мостом архитектора Джона Роблинга, впоследствии построившего Бруклинский мост в Нью-Йорке. В связи с возросшим железнодорожным движением, в 1886 году каменно-деревянный мост Роблинга был заменен мостом Лефферта Бака, сделанного, в основном, из металлических конструкций. Он до сих пор используется для железнодорожной переправы через реку. Первый металлический арочный мост возле водопада был построен в 1897 году, известен сегодня как Мост стремительных водоворотов. Используется для автомобильного, железнодорожного и пешеходного движения между США и Канадой. 1 ноября 1941 года комиссия по мостам закончила третью переправу в непосредственной близости от водопадов - «Радужный мост», используемый для автомобильного и пешеходного движения. Свое название он получил из-за радуги, постоянно висящей над водопадом - лучи солнца, пересекаясь с брызгами, преломляются и превращаются в животворную дугу.

Неофициальные праздники - День кухонного припеванияи День гадания на кофейной гуще.

Именины у Ивана, Павла, Клеопатры, Дмитрия, Николая, Сергея, Михаила и Петра.

2 ноября

В пятницу - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, учрежденный в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Дата выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали ход вооруженного конфликта в Мали. Они были похищены и убиты боевиками 2 ноября 2013 года. Это преступление вызвало общественный резонанс, в результате - ООН приняла документ, осуждающий насилие в отношении представителей СМИ. Согласно международному гуманитарному праву, журналисты, работающие в районах вооруженных конфликтов, имеют право на защиту и уважение воюющих сторон. Между тем, лишь каждое десятое преступление, согласно данным ЮНЕСКО, совершенное в отношении работников СМИ, завершилось вынесением приговора. То есть, в девяти из десяти случаев преступники остаются безнаказанными.

В 1936 году в этот день ВВС начала свои первые телевизионные передачи.

В 1947 году был поднят в воздух самолет с рекордным размахом крыльев- 97,51 метра. СконструированныйГовардом Хьюзом летающий аппарат H4 «Геркулес» был снабжен восемью двигателями. Пилотировал самолет сам конструктор. Этот деревянный 136-тонный монстр был на то время самым большим когда-либо построенным летающим аппаратом. Он был предназначен для транспортировки 750 солдат при полном снаряжении. Самолет поднялся в воздух на высоту 21 метр и покрыл полетом приблизительно два километра по прямой над гаванью Лос-Анджелеса. Первый подъем в небо оказался последним. После длительного хранения самолет был отправлен в музей Лонг-Бич в Калифорнии. Сейчас он является экспонатом музея авиации в Орегоне, куда был перевезен в 1993 году.

В 1948 году в этот день Маргарэт Чейз Смит стала первой женщиной, избранной в Сенат США.

В 1959 году хоккейный вратарь Жак Плант из «Монреаль Канадиенс» после того как шайба, брошенная игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» Энди Батгейтом, в очередной раз попала ему в лицо, покинул лед и после наложения семи швов возвратился на площадку в маске, которую изготовил сам из стеклопластика и резины.

В 1988 году «компьютерный червь», запущенный студентом Робертом Моррисом, впервые был обнаружен в Массачусетском технологическом институте. Вирус поразил сеть ARPANET и вывел все узлы из строя. Студент попал под суд, был оштрафован и 26 июля 1989 условно осужден.

Неофициальные праздники – День мутных глаз и День кормления птиц овсяным печеньем.

Именины у Артемия, Николая, Германа, Ивана, Леонида, Александра, Михаила, Петра, Павла, Герасима и Ирины.

3 ноября

В субботу - Всемирный день мужчин. Он был учрежден по инициативе первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, которого поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд международных организаций. Существует еще и Международный мужской день, отмечаемый ежегодно 19 ноября.

3 ноября в Украине - День ракетных войск и артиллерии, установленный указом президента 31 октября 1997 года.Кроме того, в этот день отмечают профессиональный праздник и военнослужащие инженерных войск, который был учрежден также указом президента в 1999 году в знак выдающихся заслуг саперов, ветеранов и воинов-инженеров Украины.

В 1941 году в этот день в Киево-Печерской лавре был взорван Успенский собор. Он был построен в 1073–1089 годах зодчими из Константинополя. Торжественное освящение собора прошло 14 августа 1089 года. Существует несколько версийпроизошедшего: собор был взорван фашистами; агентами НКВД; партизанами. Большинство экспертов склоняются ко второму варианту. Это подтверждают фотографии взрыва и отселение населения заранее. В 2000 году Успенский собор был восстановлен. По сути, была завершена лишь внешняя отделка храма, работы по росписи интерьера начались только в 2013 году и продолжаются до сих пор.

В 1961 году,после гибели Генерального секретаря ООНДагаХаммаршельда,, в качестве компромиссной фигуры исполняющим обязанности генсека был избран представитель БирмыУТан. Впоследствии он будет занимать этот пост два официальных срока.

Неофициальные праздники - День хранения тайны, День культа иДень косплея (костюмированной игры).

Именины у Аркадия, Анатолия, Демьяна, Константина, Сергея, Василия, Фёдора, Владимира, Николая, Ивана, Александра, Алексея и Якова.

4 ноября

В воскресенье работники железнодорожного транспорта Украины отмечают свой профессиональный праздник - День железнодорожника. Он был инициирован работниками Львовской железной дороги иучрежден указом президента 11 декабря 2002 года. Оказывается, именно 4 ноября 1861 года, еще во времена Австро-Венгерской империи, на территорию современной Украины - во Львов - прибыл первый поезд международного сообщения «Ярослав». Он соединял Вену, Краков, Перемышль и Львов.

В первое воскресенье ноября в Украине отмечают и День работника социальной сферы, установленный указом президента 13 апреля 1999 года.

В этот день в 1879 году был запатентован первый кассовый аппарат. Всему виной то, что не всегда торговцы могли точно определить собственные доходы. Эта участь постигла и хозяина кафе в американском городе Дейтон Джеймса Ритти. Его заведение было популярным, поток посетителей не иссякал, а на доходе это не отражалось. Решение проблемы пришло неожиданно. Ритти отправился отдыхать в Европу и, прогуливаясь по судну корабля, забрел в машинное отделение, где обратил внимание на устройство, автоматически отсчитывавшее каждый оборот двигательного вала. Вернувшись домой, Ритти вместе с братом сконструировал простейший кассовый аппарат. В его модели каждая торговая операция фиксировалась на диске. Позже появился специальный индикатор, позволявший и кассиру, и покупателю видеть стоимость покупки. Ритти также придумал приспособление, фиксировавшее каждую денежную операцию на бумажном рулоне. Таким образом, хозяин мог контролировать свой бизнес. Кстати, кафе стало приносить доход не только из-за «честности» работников, но и из-за наличия необычного аппарата, который собирал толпы зевак. Впоследствии изобретение получило название «Неподкупный кассир Ритти».

В 1890 году в этот день в Лондоне открылась первая в мире электрическая линия метрополитена. Именно поэтому британская столица считается родиной метро как вида транспорта. Первый поезд «в тоннеле» появился в 1863 году, онсостоял из 23 вагончиков без крыши и управлялся паровозом Стефенсона. С 1890 года вместо тоннелей мелкого заложения стали строить линии на электрической тяге, которые в центре города по сей день проходят в тоннелях глубокого заложения (Tube), а на окраинах выходят на поверхность. Открыл движение и первым пассажиром стал принц Уэльсский, будущий король Великобритании Эдуард VII. Первая электрическая линия протяженностью в шесть километров называлась MetropolitanRailway, то есть «столичная железная дорога». Сокращение этого длинного названия до пяти букв и породило всем известное «метро». В настоящее время лондонский метрополитен включает в себя 270 станций, протяженность путей – более 400 километров.

В 1946 году в этот день в Париже была образована ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

В 1950 году в Риме была принята Конвенция о защите прав человека и основных свобод, известная под неофициальным названием «Европейская конвенция по правам человека».

Неофициальные праздники - День заботы о себе и День без бумаги.

Именины у Анны, Константина, Владимира, Максима, Ивана, Александра, Дениса, Василия, Елизаветы, Ираклия и Николая.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная