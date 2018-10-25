Климкин: Сенцов станет для России тем, кем Сахаров стал для СССР

Глава МИД заявил, что Россия хотела снять эмоциональную волну, связанную с голоданием Сенцова.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Российская Федерация хотела "спустить на тормозах" завершение голодовки незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"После завершения голодовки Олега Сенцова РФ надеялась этот вопрос спустить на тормозах и снять эту эмоциональную волну. Но получила совсем другую волну: сначала польскую награду, а теперь такое признание в качестве премии имени Андрея Сахарова «За свободу мнения». Сенцов станет для России тем, кем Сахаров стал для СССР", - подчеркнул Климкин.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter написала, что награждение Сенцова премией имени Сахарова стало сигналом о необходимости его освобождения.

"Политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова. Важный сигнал о необходимости его освобождения из РФ", - отметила Беца.

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Как сообщал УНИАН, сегодня , 25 октября, Сенцов был удостоен премии Европарламента «За свободу мнения» имени Андрея Сахарова за 2018 года.

Церемония вручения премии состоится 12 декабря в Страсбурге.

Европарламент основал эту премию в 1988 году. Ее вручают за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Премия предусматривает денежное вознаграждение в размере 50 тыс. евро.

Кроме того, 23 октября Сенцов стал лауреатом премии министра иностранных дел Польши Pro Dignitate Humana.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии «Белый медведь» на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что Сенцов написал заявление о намерении с 6 октября прекратить голодовку. Режиссер отметил, что в случае ее продления к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния здоровья.