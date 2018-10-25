В "Дизель Шоу" сделали заявление о дальнейших концертах после гибели Поплавской

В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская. В связи с этим "Дизель Шоу" переносит осенний тур.

Пресс-служба "Дизель Шоу" обратилась с официальным обращением к поклонникам коллектива после смертельного ДТП, в котором погибла участница коллектива Марина Поплавская.

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"Дизель Шоу" приняло решение о том, что осенний тур Very Special Original Party перенесен на начало 2019 года. Все билеты будут актуальны. Окончательные даты проведения концертов в городах Украины будут объявлены дополнительно, говорится в сообщении в Facebook.

Кроме того, подробности по концерту 30 ноября в Киеве "Дизель Студио" объявит позже.

"Уже в эту пятницу, 26 октября, в эфире канала ICTV и на Youtube-канале "Дизель Студио" выпуск "Дизель Шоу" будет посвящен Королеве юмора", - отметили в проекте.

Как сообщал УНИАН, 20 октября стало известно о страшной аварии, в которую попал автобус с актерами "Дизель Шоу". В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская. На днях стало известно, как себя чувствуют остальные актеры, которые также находились в автобусе. Многие из них получили травмы, переломы, ушибы, порезы. Спустя три дня после случившегося на связь вышла Яна Глущенко.