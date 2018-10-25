Адвокат Панова рассказал о пытках и плохом состоянии здоровья украинца

Защита намерена обжаловать сегодняшнее решение суда в президиуме Верховного суда РФ и в Европейском суде по правам человека.

Адвокат украинца Евгения Панова Дмитрий Динзе заявил, что его подзащитного пытали.

Об этом он сообщил УНИАН после того, как Верховный суд России признал законным решение «суда» в оккупированном Крыму, который приговорили Панова к 8 годам колонии строгого режима за «подготовку диверсий» на полуострове.

«Мы рассчитывали, что жалобу удовлетворят, потому что есть факт и обстоятельства, связанные с пытками Панова. Эти факты надо было устанавливать в разрезе показаний оперативных сотрудников и других свидетелей по уголовному делу», - отметил Динзе.

Кроме того, по его словам, в деле очень много противоречий между показаниями оперативных сотрудников, которых допрашивали в рамках судебных заседаний.

Он сообщил, что защита намерена обжаловать это решение в президиуме Верховного суда РФ и в Европейском суде по правам человека.

Кроме этого, добавил Динзе, в оккупированном Симферополе будет проходить процесс по факту телесных повреждений Панову.

Динзе также сообщил, что следователи предлагали Панову пойти на сделку, но он отказался поскольку считает себя невиновным.

Читайте такжеЧубаров призвал соотечественников приходить на судебные заседания для поддержки крымскотатарских политзаключенных

Адвокат добавил, что вопрос обмена Панова «подвис, и по этому поводу ведутся переговоры».

Динзе также сообщил, что сегодня прокуроры требовали увеличить срок заключения для Панова до 10 лет лишения свободы, однако решение осталось без изменений. «Приговор 8 лет лишения свободы сегодня вступил в силу», - сказал он.

Динзе сообщил о плохом состоянии здоровья Панова, поэтому после доставки его в колонию защита намерена решать вопрос его медобслуживании.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в оккупированном Крыму группы "украинских диверсантов", якобы готовивших теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО "Лефортово", а позже вернули в Крым.

Российские спецслужбы утверждают, что задержанные Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Власти Украины называют эти обвинения провокацией российских спецслужб.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 220 тыс. рублей (около 105 тыс. грн).

Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Сегодня, 25 октября, Верховный суд России признал законным приговор Панову.