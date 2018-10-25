Скандал с тортом в школе Харькова: виновников наказали (видео)

Девочка расплакалась, но глава родительского комитета, устроившая праздник, на это не обращала внимания.

В харьковской школе ученицу 6-го класса отстранили от празднования из-за того, что родители принципиально не сдают деньги в благотворительный фонд тамошних педагогов.

Девочку единственную не угостили тортом и не позволили уйти из класса, а заставили смотреть, как одноклассники его едят, говорится в сюжете ТСН.

Возмущенные родители говорят, что их Диану унизили перед всем классом во время празднования окончания четверти. "Сказали: поскольку папа не дает взносы в школу, торт ей не положен. Она попросилась пойти домой, но учитель отказала ей в этом. Посадила, сказала: сиди", - говорит мама Татьяна Блинова.

Ребенок расплакался, но глава родительского комитета, устроившая праздник, на это не обращала внимания. "Когда я плакала, Толяренко к каждому подходила и говорила, что Дианин папа не сдавал деньги, и ей не дали торт", - говорит ученица Диана Андронова.

Родители девочки говорят, что обычно из таких празднований ребенка забирают заранее, но в этот раз был сюрприз от родительской тройки. "Никто не знал об этом. Если бы знали, что такая ситуация будет, забрали бы ребенка", - убеждает мама. Взрослые считают унижение своего ребенка местью родительского комитета класса за то, что семья принципиально не потакает поборам в школе. "Мы боремся для того, чтобы школа воспитывала детей, обучала их, выполняла свои непосредственные функции, а не занималась поборами с родителей", - говорит отец Алексей Андронов.

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Семью, кроме всего прочего, возмутило поведение классного руководителя, которая не остановила издевательства. "Почему она не предотвратила эту ситуацию, почему позволила вмешиваться в отношения ребенку – не взрослый с взрослым, а играли с ребенком на его чувствах?" - говорит Татьяна Андронова.

В самой школе настаивают, что классного руководителя на празднике не было. "Когда все это начали делать, директор пригласил ее спуститься к ней в кабинет. И как раз когда ее не было, произошел этот инцидент", - утверждает заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ 151 г. Харьков Виктория Калашник. Сама учительница сейчас на больничном, на звонки не отвечает, а в школе прошло экстренное родительское собрание с участием чиновников департамента образования.

Перед началом завуч просит проголосовать, возможно ли присутствие журналистов на собрании. Против выступает родительская тройка, среди которой и сама Наталья Толяренко, раздававшая злосчастный торт. "Я подошла к Диане и сказала, что извини, Диана, я уважаю мнение твоих родителей, но они не сдают на такие мероприятия деньги, поэтому угостить тебя от всех родителей у меня нет полномочий. Я как мама прошу прощения у родителей Дианы. Я поступила, возможно, не толерантно, но вы меня простите – пойдите в магазин и попросите бесплатно торт - дадут?" - говорит она.

Журналистов же просят на выход – сборы продолжаются уже за закрытыми дверями. После завершения заключение департамента образования: объявить выговор директору, классного руководителя отстранить от руководства классом, родительскую тройку распустить, а с ее руководительницей провести воспитательную беседу. "Вообще недопустимо, чтобы мама, родители могли допустить такое! Если у нее есть претензии к родителям, она должна выяснять отношения с родителями, а с детьми – нет! Тем более, обижать ребенка", - убеждена начальник управления образования Слободского района Харькова Татьяна Пылаева.

Чиновники говорят, что запретить родителям проводить школьные праздники или другие мероприятия нельзя, но все взносы могут быть только добровольными. "Мы не раз акцентировали, что в рамках образовательного процесса не может быть дискриминации по имущественному признаку. И администрация школы должна за этим следить, а иногда и действовать на опережение", - утверждает руководитель экспертной группы Министерства образования и науки Украины Александр Сыч. Юристы объясняют, что произошедшее с Дианой определяется правом как травля и дискриминация. Если ребенок подвергся психологической травме, родители имеют право судиться. "Требовать уплаты морального и материального ущерба", - говорит юрист Роман Чумак.

Ни идти в суд, ни забирать Диану из школы родители не собираются – даже при том, что после собрания одноклассники начали писать их дочери оскорбительные сообщения.