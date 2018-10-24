"Охота" на призывников прямо на улице незаконна – эксперт

Эксперт напомнил, что, согласно Конституции, все государственные органы должны действовать исключительно в предусмотренный законом способ.

Во время призыва в Вооруженных сил Украины военнослужащие не имеют права устраивать на призывников "охоту", задерживая их просто на улице.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает «Обозреватель». Эксперт прокомментировал скандальное видео с Харьковской области, где военный пытался прямо на улице задержать призывника.

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Мусиенко отметил, что подобные инциденты случались и ранее: "В 2016 году тоже возникала ситуация, когда на улице кого-то могли остановить, подойти и забрать".

"Есть порядок, предусмотренный законодательством, где вручается повестка о вызове призывника - это место работы, место обучения или место жительства. В этих местах можно. Любые другие действия, несмотря на благородную цель - служение родине, выполнение конституционного долга и пр. не соответствуют закону", - подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что, согласно Конституции, все государственные органы должны действовать исключительно в предусмотренный законом способ.

"Обязанность не только граждан, но и правоохранительных органов соблюдать законодательство", - отметил Мусиенко.