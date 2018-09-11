Генштаб ВСУ назвал причину продления срока призыва

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что продление срока призыва позволит призовним комиссиям качественнее провести медосмотры и отобрать призывников.

Продление срока призыва граждан Украины на срочную военную службу по декабрь обусловлено прежде всего увеличением численности призывников для комплектования войск (сил) Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Об этом пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.

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"Внесение изменений в указ президента Украины от 15 февраля 2018 года №33 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную службу в 2018 году" предусматривает продление срока призыва граждан Украины на срочную военную службу по декабрь месяц текущего года, что обусловлено прежде всего увеличением численности призывников для комплектования войск (сил) Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

Как добавили в Генштабе, с целью рационального распределения нагрузки в связи с этим на призывные и военно-врачебные комиссии, продление срока призыва позволит призывным комиссиям качественнее провести мероприятия по изучению, прохождению медицинского осмотра, подбору и назначению призывников в команды вышеуказанных воинских формирований.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября президент Петр Порошенко своим указом продлил по декабрь очередной призыв граждан на срочную военную службу.