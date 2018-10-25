День маркетолога 2018: лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе

Маркетологи любят получать поздравления к празднику, поэтому УНИАН подобрал самые искренние слова.

25 октября в Украине отмечают День маркетолога.

Праздник не закреплен на официальном уровне, однако активно отмечается работниками рекламы.

УНИАН составил для вас подборку открыток и поздравлений с Днем маркетолога

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Всегда ты в курсе новостей.

Ты рынок изучаешь,

И много правильных идей

Рождается. Ты знаешь

Какой куда товар продать,

Чтоб прибыль больше стала,

Ты, маркетолог - высший класс,

Вверх за тебя бокалы!

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В этот день мы желаем удачи,

Маркетологи, смело вперед!

Вы решайте любые задачи,

Покупатель товары ведь ждет!

Вы найдите пути поскорее,

Чтоб как нужно товар продавать.

Маркетологи, вас мы сегодня

С вашим днем будем всех поздравлять!

Поздравляем вас, работников рекламы, с профессиональным праздником! Желаем вам от всей души щедрых заказчиков, готовых согласиться на любой проект, предложенный вами, бесконечности времени, дабы не торопиться с подготовкой рекламы и не задумываться об упущенных возможностях, креатива, который будет бить из вас водопадом интереснейших идей, бесконкурентного рынка, где каждый из вас может реализовываться на все сто процентов, крепкого здоровья, которое выдержит любые стрессы, и, конечно же, простого человеческого счастья! С праздником!

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С профессиональным праздником, незаменимые работники рекламы! Сегодня мы поздравляем тех, кто непосильным трудом увеличивает продажи товаров в конкурентной среде! Мы поздравляем рекламщиков, маркетологов и пиарщиков, ведь именно они придумывают нестандартные решения поставленных заказчиком задач, креативно мыслят и способны обработать огромное количество информации за короткий промежуток времени! Именно их мы и хотим поздравить и пожелать счастья, успехов во всем, любви и жизненного благополучия, креативных идей и комфортной рабочей обстановки!

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У День маркетолога бажаю хлібосольного столу. Щоб бюджети розросталися. Щоб спорились справи. Кожен день хай буде свято, на роботі просто рай. І товару багато різного, тільки вибрати встигай!

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Важко уявити нині прибуткову діяльність будь-якого підприємства без ефективно функціонуючого відділу маркетингу, без праці маркетолога.

Маркетинг зумовлює рівень цивілізованості економіки та соціальних комунікацій.

Його розвиток безпосередньо впливає на рівень демократії в суспільстві.

Від щирого серця бажаю Вам здоров’я та щастя, невичерпних сил та наснаги, безмежного натхнення та креативу.

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Маркетологам – сьогодні дорога,

Маркетологам – зелений лише колір,

Як швидше продати товар,

Так подорожче...

Це їх професії секрет!

Сьогодні ми раді привітати,

І в цей день побажати «мрії» -

Щоб склади були порожніми,

А прилавки магазинів – чисті!

Завжди ти в курсі новин.

Ти ринок вивчаєш,

І багато правильних ідей

Народжується. Ти знаєш

Який куди продати товар,

Щоб прибуток більше став,

Ти, маркетолог - вищий клас,

Вгору за тебе келихи!