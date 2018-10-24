Российские пропагандисты объяснили, как взяли интервью у погибшей в Керчи девушки (видео)
В программе "60 минут" на канале "Россия 1" вышло интервью с девушкой, которую представили как студентку Алину Керову. Она - одна из жертв нападения на колледж в Керчи.
Ведущая Ольга Скабеева уверяет, что редакцию ввела в заблуждение другая студентка, говорится в сообщении в Instagram.
Она утверждает, что девушка, которая вышла на связь в эфире, действительно училась в колледже, но представилась именем своей знакомой. Был слышен только голос говорившей, фото или видео с ней не показывали.
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"Девушка ответила на звонок редактора в 17:44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе Алины", - написала Скабеева.
"В неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира (официальные списки появились на следующий день) Алины Керовой не было. Истинные мотивы, побудившие студентку керченского колледжа представиться нам чужими именем и фамилией, нам до сих пор неизвестны", - добавила ведущая.
Алина Керова – студентка керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем, к сожалению, представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии. Искали, и находили, в том числе, в социальных сетях. Обратились к волонтеру, которая, в частности, организовала сбор крови для пострадавших (ее имя и переписка с ней есть). Волонтер посоветовала позвонить девушке – студентке колледжа, дала номер ее телефона, и мы немедленно позвонили. Девушка ответила на звонок редактора в 17.44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе Алины. В неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира (официальные списки появились на следующий день) Алины Керовой не было. Истинные мотивы, побудившие студентку керченского колледжа представиться нам чужими именем и фамилией, нам до сих пор неизвестны. Этим сообщением мы бы хотели избежать любых дальнейших спекуляций. Еще раз приносим наши глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Здоровья всем пострадавшим. Керчь, мы с тобой.
Напомним, 17 октября во время спецэфира программы «60 минут» телеканала «Россия 1» ведущие поговорили с очевидцем нападения на керченский колледж, студенткой второго курса Алиной Керовой. Позже выяснилось, что на самом деле студентка с таким именем погибла.