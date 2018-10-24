Российские пропагандисты объяснили, как взяли интервью у погибшей в Керчи девушки (видео)

Российская ведущая признала, что интервью с Алиной Керовой, свидетельницей расстрела в Керчи, дал другой человек.

В программе "60 минут" на канале "Россия 1" вышло интервью с девушкой, которую представили как студентку Алину Керову. Она - одна из жертв нападения на колледж в Керчи.

Ведущая Ольга Скабеева уверяет, что редакцию ввела в заблуждение другая студентка, говорится в сообщении в Instagram.

Она утверждает, что девушка, которая вышла на связь в эфире, действительно училась в колледже, но представилась именем своей знакомой. Был слышен только голос говорившей, фото или видео с ней не показывали.

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"Девушка ответила на звонок редактора в 17:44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе Алины", - написала Скабеева.

"В неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира (официальные списки появились на следующий день) Алины Керовой не было. Истинные мотивы, побудившие студентку керченского колледжа представиться нам чужими именем и фамилией, нам до сих пор неизвестны", - добавила ведущая.

Напомним, 17 октября во время спецэфира программы «60 минут» телеканала «Россия 1» ведущие поговорили с очевидцем нападения на керченский колледж, студенткой второго курса Алиной Керовой. Позже выяснилось, что на самом деле студентка с таким именем погибла.