Мать керченского стрелка попала в психбольницу – росСМИ

Отец убийцы также может находиться в больнице – ранее у него были проблемы с психикой.

Мать студента Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в колледже оккупированной Керчи, могла попасть в психиатрическую больницу.

Об этом в комментарии «Собеседнику» рассказала бабушка стрелка Галина Рослякова.

Читайте такжеУ напавшего на колледж в Керчи были "психические отклонения" - СМИ

«Со дня трагедии я так и не видела свою невестку Галю, мать Влада. В полиции мне сказали, что она сейчас в психиатрической больнице, но связаться я с ней я до сих пор не смогла, — рассказала она.

Отмечается, что ранее появлялась информация о том, что мать стрелка пыталась покончить с собой.

По словам женщины, отец Владислава также не появляется дома. Его забрали в полицию в день трагедии, 17 октября, после чего он так и не вернулся. Не исключено, что он также находится в больнице — ранее у него были проблемы с психикой.

«В 2010 году он получил серьезную черепно-мозговую травму, его оперировали, долго лечили, — рассказала женщина. — Но до конца он так и не поправился. У него была проломлена голова, сейчас не хватает кости черепа, а металлическую пластину он ставить отказался. Когда выпьет или в состоянии стресса, мог быть агрессивным».

О странностях в поведении отца Владислава говорят и все его соседи.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

СМИ сообщали, что мать Рослякова была активисткой "Свидетелей Иеговы" и еще в детстве обложила его строгими религиозными запретами.