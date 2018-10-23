Архиепископ назвал главную угрозу для томоса об автокефалии УПЦ

По словам спикера УПЦ КП, сорвать процесс объединения "уже невозможно".

Главным фактором риска для объединительного процесса в Украине является попытка внешнего вмешательства и влияния на отдельных его участников для того, чтобы этот процесс затормозить или сорвать.

Об этом во время чата на "Главреде" рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий (Зоря).

"Церковное единение является добровольным, а не принудительным процессом. И если кто-то, особенно под надуманным или спровоцированным внешними силами поводом отказывается от участия в нем или пытается его заблокировать, то, по моему мнению, объединительный процесс должен двигаться дальше, а такое лицо или лица не должны становиться непреодолимым препятствием", - сказал архиепископ.

По его словам, сорвать процесс объединения уже невозможно, поскольку для него создана прочная каноническая база.

"Попытки помешать этому процессу будут, и конечными инициаторами таких попыток является московские силы как за рубежом, так и здесь, в Украине. Поэтому наша общая задача - и церквей, и государства, и общества в целом - не допустить того, чтобы они имели хотя бы малейший успех", - заключил он.

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Архиепископ отметил, что сейчас известно о примерно десяти епископах Московского патриархата, которые поддерживают объединительный процесс.

"Можно прогнозировать, что со временем, уже после получения Томоса, большинство тех, кто сейчас в Московском патриархате, войдут в объединение с Украинской церковью. По моим прогнозам, это будет продолжаться несколько лет", - предположил он.

Справка УНИАН. 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.