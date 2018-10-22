Керченский стрелок сжег личные вещи перед нападением - СМИ

Росляков также закопал на пустыре сейф, содержимое которого пока неизвестно.

Подозреваемый в массовом убийстве людей в колледже Керчи Владислав Росляков перед нападением сжег свои вещи и закопал на полигоне сейф,

Он сжег свои фотографии, тетради, флэшки, сим-карту, а также Библию,передает РЕН ТВ.

Также на записях с камер видеонаблюдения видно, как Росляков несет на пустырь сейф.

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Ранее бабушка подозреваемого Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, отложенные пенсионеркой на похороны.

Также сотрудники полиции обследуют территорию вокруг заброшенного завода, где керченский стрелок, вероятно, тренировался взрывать.