В Одесской области произошел взрыв в кафе, 6 человек госпитализированы

Как сообщил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области Владимир Шаблиенко, в баре «У фонтана», расположенному по проспекту Суворова, произошел взрыв газового баллона.

Различные степени ожогов получили 6 человек, они госпитализированы, их жизни вне опасности, отметил Шаблиенко.

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По предварительным данным, взрыв произошел около 16.00 в результате нарушения техники безопасности. В отделе сообщили, что спасатели изъяли с места происшествия фрагменты взорванного оборудования. Есть свидетели, видевшие возгорание. На месте работают спасатели ГСЧС и милиция.

Раннее УНИАН сообщал, что в Одессе произошел взрыв в офисе Координационного центра помощи бойцам АТО.