Керченский стрелок планировал нападение почти два года - СМИ

По словам собеседника, преступник готовился один, больше стрелков не было.

Устроивший бойню в в политехническом колледже в Керчи студент Владислав Росляков планировал свои действия с января 2017 года.

Об этом "РИА Новости" рассказал источник в правоохранительных органах РФ.

По словам собеседника, преступник готовился один.

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"Больше непойманных стрелков нет", — резюмировал собеседник агентства.

Как известно, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.