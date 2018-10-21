Керченский стрелок планировал нападение почти два года - СМИ
00:37, 21 октября 2018Общество
11596 0
По словам собеседника, преступник готовился один, больше стрелков не было.
Иллюстрация / REUTERS
Устроивший бойню в в политехническом колледже в Керчи студент Владислав Росляков планировал свои действия с января 2017 года.
Об этом "РИА Новости" рассказал источник в правоохранительных органах РФ.
По словам собеседника, преступник готовился один.
Читайте такжеСтало известно, откуда керченский стрелок взял деньги на оружие (видео)
"Больше непойманных стрелков нет", — резюмировал собеседник агентства.
Как известно, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.
Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Массовое убийство в Керчи