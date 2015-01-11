Похищенные в Донецкой области глава сельсовета с женой вернулись домой
21:58, 11 января 2015Общество
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Сельский голова Широкино Александр Глущенко и его супруга вернулись домой.
REUTERS
Об этом сообщил их сын Евгений Глущенко, передает 0629.
В тоже время рассказывать подробности о происшествии и пояснять, кто именно захватил его родителей, Евгений отказался.
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Ранее УНИАН сообщал, что в Донецкой области вооруженные люди похитили главу сельсовета и его жену.
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