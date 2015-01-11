Похищенные в Донецкой области глава сельсовета с женой вернулись домой

Об этом сообщил их сын Евгений Глущенко, передает 0629.

В тоже время рассказывать подробности о происшествии и пояснять, кто именно захватил его родителей, Евгений отказался.

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