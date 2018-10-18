Фигурантку кровавого ДТП в Харькове Зайцеву подловили на лжи

Ни один врач, который обследовал Зайцеву, так и не смог дать заключение, что она действительно больна.

Подозреваемая в жутком ДТП на Сумской в Харькове, в котором ровно год назад погибли шестеро, Елена Зайцева на самом деле чувствует себя отлично и даже смеется в суде.

Об этом рассказала пострадавшая Ксения Евтеева, которая потеряла в этой аварии родную сестру Диану Берченко и мужа Александра Евтеева, передает "Обозреватель".

Читайте такжеКровавое ДТП с Зайцевой в Харькове: стало известно о новых проблемах со следствием (документ)

"Мои родители тогда пошли на суд и находились недалеко от Зайцевой. Они рассказывали, что ничто не предвещало беды, потом она сама начала дергаться, будто бы у нее судороги. Это все видели. Да и люди, которые имеют отношение к СИЗО, говорят, что там она себя вполне нормально чувствует и даже весело смеется", - подчеркнула она.

Адвокат родных погибших Лариса Матвеева также говорит, что ни один врач, который обследовал Зайцеву, так и не смог дать заключение, что она действительно больна.

Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Харькова перенес на 24 октября слушание по делу о смертельном ДТП на улице Сумской из-за заявления обвиняемой Елены Зайцевой о плохом самочувствии.