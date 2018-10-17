У скандального замглавы СВР Семочко нет гражданства РФ – Герасимов

Вместе с тем, депутат призвал дождаться официальных выводов.

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что первый заместитель председателя Службы внешней разведки Сергей Семочко не имеет российского гражданства.

Об этом депутат заявил в кулуарах Верховной Рады, сообщает телеканал "112 Украина".

"Относительно якобы российского гражданства, я уже четко знаю, что эти факты были опровергнуты, и я лично в это не верю... Относительно этой ситуации, я знаю, что она должна рассматриваться на профильных комитетах, и я думаю, что мы дождемся выводов", - заявил Герасимов.

Читайте такжеНАБУ возбудило дело в отношении заместителя главы Службы внешней разведки Семочко

Как сообщал УНИАН, 3 октября НАБУ по материалам журналистского расследования в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко зарегистрировало уголовное производство по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины. В частности, журналисты программы «Наши Деньги с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью на сумму более 200 млн грн, а у членов его семьи - российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время его работы в контрразведке с фармацевтических компаний требовали взятки.

Служба безопасности в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по статье "государственная измена" проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении бывшего сотрудника СБУ Сергея Семочко.