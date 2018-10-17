В деле катастрофы истребителя Су-27 уже опрошено более 20 свидетелей – ГПУ

Следственные действия проводятся одновременно как на месте падения самолета, так и в местах постоянной и временной дислокации.

По делу падения военного самолета Су-27 в районе села Уланов Винницкой области между населенными пунктами Бердичев и Хмельник, потерпевшего крушение во время учений «Чистое небо-2018», уже опрошены 20 свидетелей.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в социальной сети Facebook.

"В настоящее время опрошены более 20 свидетелей", - сообщил Лысенко.

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Он напомнил, что 16 октября 2018 года постановлением заместителя генерального прокурора Украины - главного военного прокурора Анатолия Матиоса создана группа из числа прокуроров военных прокуратур Центрального и Западного регионов Украины, что позволило одновременно проводить следственные действия на территории как места падения самолета, так и в местах его постоянной и временной дислокации (город Миргород Полтавской области, город Староконстантинов Хмельницкой области), а также в штабе Воздушных сил ВСУ (Винница), и в соответствующих органах военного управления в городах Луцк и Киев.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в районе села Уланов Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27. Оба пилота погибли. Погибшие - это украинец - начальник авиации ВК "Восток", а также американец - офицер Национальной гвардии США.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона расследует уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 416 Уголовного кодекса "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Проведение досудебного расследования поручено следователям управления Национальной полиции в Винницкой области.

На месте падения военного самолета Су-27 завершается сбор останков погибших.