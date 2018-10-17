Прокуратура АР Крым расследует взрыв в колледже в Керчи как теракт

По словам представителя ведомства Романа Мурачова, правоохранители проверяют все без исключения версии.

Прокуратура Автономной Республики Крым по факту взрыва в Керчи открыла уголовное производство по статье о теракте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника отдела прокуратуры АР Крым Роман Мурачов на брифинге в Киеве.

"Прокуратурой АРК в настоящее время зарегистрировано уголовное производство по факту совершения террористического акта по ст. 258 ч. 3 УК", - сказал он.

"Мы проверяем все без исключения версии, и, соответственно, будут даны прокуратурой поручения СБУ для проверки всех версий, которые есть в СМИ", - добавил Мурачов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что теракт совершил студент колледжа, который затем совершил самоубийство. По данным Аксенова, погибли 18 человек, ранены - более 40.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.