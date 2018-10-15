Календарь событий: женщина-легенда Мата Хари, история Cadillac, первый в Украине частный коммерческий банк и как Америка Аляску купила

15 октября

В понедельник - Международный день белой трости. Белая трость – символ слепоты, своеобразный знак беды, он говорит о том, что рядом человек с особыми физическими потребностями, нуждающийся в помощи и понимании. История «белой трости» началась в 1921 году: в британском Бристоле жил молодой фотограф Джеймс Биггс, потерявший после несчастного случая зрение. Чтобы начать жизнь сызнова, он стал учиться ходить по городу при помощи трости. Но вскоре понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил трость в белый цвет и не ошибся - она стала заметна. Это новшество подхватили все незрячие по всему миру. В 1964 году в США, по решению американского конгресса, 15 октября впервые провели День белой трости. Идея была поддержана и в 1970 году, по инициативе Международной федерации слепых, День стал всемирным.

Еще 15 октября - Всемирный день мытья рук, который официально объявил Детский фонд ООН. Он впервые прошел в 2008 году в рамках провозглашенного Генассамблеей ООН Года санитарии. Тогда одномоментно свыше 120 миллионов детей из более чем 70 стран вымыли руки с мылом.

В понедельник - Международный день сельских женщин, призванный напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, насколько ценен их труд. Праздник был учрежден в 2007 году Генассамблеей ООН, которая в своей резолюции признала «важнейшую роль сельских женщин, в том числе женщин, принадлежащих к коренным народам, и их вклад в ускорение развития сельского хозяйства и сельских районов, повышение продовольственной безопасности и искоренение нищеты в сельских районах».

Есть 15 октября и памятные даты. Так, в этот день в 1917 году во Франции, на военном полигоне в Венсенне по обвинению в шпионаже была расстреляна женщина-легенда Мата Хари (в переводе с малайзийского – «око новой зари»). Мата Хари была хорошо известна в Европе в начале 20 века. Выдавая себя за дочь храмовой танцовщицы из Ост-Индии, она выступала в модных салонах Парижа, Монте-Карло, Берлина, Вены, Милана и Мадрида. Мата Хари считалась самой высокооплачиваемой куртизанкой в Европе. Но всемирно известным ее имя стало из-за другого таланта: самая красивая женщина Парижа очаровывала мужчин и, между делом, выведывала у них государственные тайны. Именно это и привело ее к смерти: обвиненная в шпионаже в пользу кайзеровской Германии в военное время, Мата Хари 13 февраля 1917 года была арестована в Париже французской разведкой. Суд над ней, приговоривший ее к смертной казни, прошел при закрытых дверях. Адвокат подал апелляцию, но безрезультатно. Большинство историков считает, что эффективность куртизанки была сильно преувеличена. Мата Хари действительно «выкачивала» деньги из представителей элиты Германии и Франции, но она никогда не продавала информацию. Была и другая причина ее «наказать»: развлечения богатых парижан раздражали французов-обывателей, родственники которых в это время погибали на войне. 15 октября 1926 года в Киеве был открыт Русский драматический театр, ныне имени Леси Украинки. В 1962 году 15 октября стартовал Карибский кризис - противостояние между США и СССР. Все началось с того, что самолет-разведчик ВВС США, в ходе одного из регулярных облетов Кубы, обнаружил в окрестностях деревни Сан-Кристобаль советские ракеты средней дальности Р-12. СССР заявил, что данная мера – ответный шаг на размещение США в Турции ракет средней дальности «Юпитер». После активного противостояния сторон, что поставило мир на грань ядерной войны, кризис 20 ноября разрешился выводом ракет США из Турции и советских ракет - из Кубы. Турция и НАТО выступали тогда резко против подобного шага, считая это проявлением слабости США.

В 1964 году был введен в действие крупнейший в мире нефтепровод «Дружба». Он был построен для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР. Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный (по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). Сегодня украинским участком «Дружбы» управляет «Укртранснафта». В 1990 году в этот день первый и последний президент СССР Михаил Горбачев был награжден Нобелевской премией за вклад в снижение международной напряженности и осуществление политики гласности.

В 2000 году в Париже на Монмартре появилась «Стена любви». На этом сооружении площадью 40 квадратных метров на синем фоне белыми буквами написано «Я тебя люблю» на 311 языках, то есть практически на всех официальных языках мира, даже шрифтом Брайля для слепых и на языке знаков. Стена разукрашена тремя художниками, работающими в стиле граффити: Даниэлем Булонем, Фредериком Бароном и Клэр Кито. «Стена любви» стала Парижской достопримечательностью нового времени. В День всех влюбленных возле нее совершается символический акт – выпускают стаю белых голубей.

Неофициальные праздники, которым мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День собирания осенних листьев и День импровизатора.

Именины у Андрея, Анны, Давида, Константина, Петра, Терезы и Бориса.

16 октября

Во вторник - Всемирный день продовольствия, учрежденный в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) Организации Объединенных Наций. Дата выбрана неслучайно – в этот день в 1945 году была образована FAO. По ее официальным данным, 821 миллион человек в мире голодает, несмотря на то, что продовольствия производиться достаточно, чтобы накормить на планете всех. При этом 1,9 миллиарда человек имеют избыточный вес, из них 672 миллиона страдают от ожирения, причем в мире показатель ожирения среди взрослых растет ускоренными темпами.

16 октября - Всемирный день хлеба. Он учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и кондитеров. Это как бы продолжение празднования Всемирного дня продовольствия. Люди разных национальностей всегда бережно и трепетно относились к хлебу, к своему кормильцу. Ему отводилось самое почетное место на столе, он был и остается символом жизни. Первые хлебные изделия – лепешки - появились около 8 тысяч лет назад. А первый дрожжевой хлеб стали печь в Египте. В старину белый хлеб могли себе позволить исключительно люди из высшего сословия, а черный и серый хлеб считался едой бедных.

Во вторник - Всемирный день анестезии, традиционно считается профессиональным праздником анестезиологов-реаниматологов. История этой области медицины началась в середине 19 века - 16 октября 1846 года американский зубной врач Томас Мортон впервые провел операцию под эфирным наркозом. Правда, средства обезболивания существовали в мире с давних времен. Например, многие индейские племена использовали для снижения чувствительности сок различных растений. А древнегреческий врач и философ Диоскорид применял в своей практике успокоительное из мандрагоры. Кстати, именно он первым и применил известный сегодня термин - «анестезия», что в переводе с греческого – «без чувства». В 1923 году Джон Харвуд запатентовал в Швейцарии самозаводящиеся часы. Он был часовщиком с острова Мэн, который находится между Ирландией и Великобританией. На мысль использовать для подкручивания часовой пружинки маленький тяжелый эксцентрик под корпусом часов Харвуда натолкнуло наблюдение за детьми на качелях. Презентация харвудских часов состоялась на торгово-промышленной выставке в Базеле, после чего право производства по патенту приобрели чуть ли не все часовые фабрики мира.

В ночь на 16 октября 1946 года по приговору Нюрнбергского трибунала в здании Нюрнбергской тюрьмы были казнены через повешение нацистские преступники: Иоахим фон Риббентроп, именно он приезжал в Москву для заключения с СССР пакта о ненападении; Эрнст Кальтенбруннер, заместитель Гиммлера, из кабинета которого шли директивы об уничтожении миллионов людей в подопечных ему концлагерях; Альфред Розенберг, главный философ нацистской партии и имперский министр по восточным оккупированным территориям, он родился в Прибалтике, а молодые годы провел в России; Йохан Густав Кейтель, бывший начальник штаба верховного командования германских вооруженных сил; Ганс Франк, министр юстиции, а затем генерал-губернатор оккупированной Польши; Вильгельм Фрик, один из старейших деятелей нацистской партии, под его руководством разрабатывались расовые законы; Фриц Заукель, имперский уполномоченный по набору рабочей силы на оккупированных территориях; Юлиус Штрейхер, главный «теоретик» антисемитизма; Альфред Йодль, начальник Штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта, генерал-полковник; Артур Зейсс-Инкварт, правитель Австрии, оккупированных Польши и Нидерландов.

16 октября 1964 года Китай провел первое испытание ядерного оружия. До 24 сентября 1996 года, когда КНР подписала Договор о всестороннем запрещении ядерных испытаний, ею было проведено в общей сложности 45 испытаний - 23 атмосферных и 22 подземных.

Неофициальные праздники - День Босса, День недотрог, День северного ветра и День здорового питания.

Именины у Амвросия, Дениса, Герарда, Павла, Петра и Фирантины.

17 октября

В среду – Международный день борьбы с нищетой, учрежденный ГА ООН в 1992 году. Именно в этот день в 1987 году более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв нищеты, насилия и голода. Их заявление - нищета является нарушением прав человека - начертано на Памятном камне, который был открыт в тот день. Такие же памятные камни появились во многих странах мира, один из них находится в саду Центральных учреждений ООН, именно около него проводится торжественная церемония, ежегодно организуемая Секретариатом Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

17 октября 1902 года в Детройте был выпущен первый автомобиль марки Cadillac. Своим рождением он обязан талантливому изобретателю Генри Мартину Лиланду. Он и его сын Уилфред успешно сотрудничали и с Генри Фордом, и с Рэнсомом Олдсом. Вместе с Фордом Лиланд создал в августе 1902 года компанию «Cadillac Motor Car Company», назвав ее в честь губернатора Луизианы и основателя Детройта маркиза Антуана де Кадийяка. Сразу же была собрана первая машина, а к концу 1902 года еще два Cadillac, и все три выставили на январском авто-шоу в Нью-Йорке в 1903 году. Успех был ошеломляющим – к дню закрытия экспозиции компания получила заказы на 2286 автомобилей. Машина развивала максимальную скорость около 48 километров в час и стоила 750 долларов. За доплату можно было получить два дополнительных пассажирских места и складной мягкий верх. Cadillac 1930-х годов стал воплощением роскоши и технического совершенства. В 1933 году на экспериментальной модели появилась первая независимая подвеска передних колес.

В 1941 году Cadillac впервые в мире представил автоматическую гидравлическую трансмиссию, систему кондиционирования и крышку топливного бака, спрятанную за задним левым световым сигналом. После войны Cadillac с новой силой взялся за производство лучших в мире автомобилей. У моделей 1948 года появились аэродинамические «плавники» на задних крыльях. В 1953 году родилась модель Eldorado, первый со времен войны полностью новый автомобиль премиум-класса. Он впервые был оснащен панорамным ветровым стеклом и характерными фарами с «козырьками». В 1964 году компания выпускает трехмиллионный автомобиль. За три последующих года появляются «поворотные фары», двухконтурная тормозная система, система автоматического климат-контроля, подогрев передних кресел и антипробуксовочная система Track Master. В 1978 году с конвейера стали сходить дизельные автомобили Cadillac. Почти на каждом Cadillac можно было обнаружить усилители руля и тормозов, кондиционеры, электрические стеклоподъемники, сервомеханизмы для передвижения сидений, открывания крышки багажника и бесчисленное оборудование для повышения комфорта. В настоящее время Cadillac - второй по старшинству американский производитель автомобилей после «Бьюика» и одна из старейших автомобильных марок в мире. Автомобили Cadillac продаются более чем в 50 странах. Многие президенты США избирали в качестве «королевской кареты» Cadillac. Правда, это был не серийный, а бронированный, с удлиненным кузовом и различным специальным оборудованием. На таких машинах совершали официальные выезды Джимми Картер, Рональд Рейган и Билл Клинтон. В 1961 году в этот день открылся XXII съезд КПСС, который продлился до 31 октября. На нем была принята третья программа компартии, где главной задачей было указано построение коммунистического общества к 1980 году.

В 1961 году в нью-йоркском Музее современного искусства была выставлена картина известного французского художника и скульптора Анри Матисса «Лодка». И только 3 декабря кто-то из посетителей обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами.

Неофициальные праздники - Возвышенный день и День посиделок при свечах.

Именины у Вероники, Виринеи, Владимира, Гурия, Павла, Петра, Степана, Михаила, Василия и Дмитрия.

18 октября

Ежегодно в третий четверг октября отмечается Международный День кредитных союзов. Он был учрежден в 1948 году. Основоположниками кооперативной философии считаются Роберт Оуэн, Шарль Фурье, Луи Блан. Они объясняли экономические преимущества кооперации, как хозяйственной формы, и считали ее организацией будущего, лишенной противоречий и недостатков. 17 января 1927 года Лигой кредитных союзов американского штата Массачусетс был организован первый официальный праздник для пайщиков кредитных союзов.

18 октября 1867 года прошла церемония официальной передачи Россией Аляски Соединенным Штатам в обмен на чек на сумму 7,2 миллиона долларов – заоблачная на то время сумма. Сам договор был подписан 30 марта 1867 года. Деньги были выплачены в течение 1868 года через Лондонский банк. Интересно, что в этот же день, 18 октября 1867 года, на Аляске был введен действовавший в США григорианский календарь. Таким образом, жители Аляски легли спать 6 октября, а проснулись 18 октября. В этот день в 1922 году была основана британская радиовещательная корпорация BBC. В 1995 году Украина вошла в Совет Европы.

Неофициальные праздники - День кудесника, День сладкой патоки и восточных сладостей, Всемирный день конфет и Международный день бобра.

Именины у Алексея, Петра, Дениса, Григория, Юлиана, Александры и Тихона.

19 октября

В пятницу нет официальных всемирных праздников, но зато есть много памятных дат. Так, 19 октября 1860 года во Флоренции была основана первая в мире компания по производству двигателей внутреннего сгорания. Сам же первый двухтактный газовый двигатель внутреннего сгорания был сконструирован французским механиком Этьеном Ленуаром. Его мощность составляла 8,8 кВт (11,97 л.с.). Двигатель представлял собой одноцилиндровую горизонтальную машину двойного действия, работавшую на смеси воздуха и светильного газа с электрическим искровым зажиганием от постороннего источника. В 1901 году бразилец Альберто Сантос-Дюмон обогнул на 33-метровом дирижабле Эйфелеву башню, продемонстрировав управляемый полет на аппарате легче воздуха, и завоевав приз в 100 тысяч франков. В 1943 году американский студент-микробиолог Альберт Шац выделил антибиотик стрептомицин — первый препарат-антибиотик, принесший положительный эффект при лечении.

19 октября 1960 года американское правительство объявило о полной экономической блокаде Кубы, прекратив все операции по контрактам на поставку нефти новому коммунистическому строю и по экспорту сахара. 19 октября 1987 года вошел в историю как «черный понедельник» - день, в который произошло самое большое падение промышленного индекса Доу-Джонса за всю его историю - 22,6%. Это событие, которое потом трансформировалось в глобальный кризис, затронуло не только США, оно быстро распространилось по всему миру. Причем катастрофе не предшествовали никакие важные новости или события, видимых причин для обвала не было. Некоторое время после краха торговля на мировых фондовых рынках была ограничена, поскольку вычислительная техника того времени не справлялась с огромным количеством поступавших заказов. Это ограничение торговли позволило Федеральной резервной системе США и центральным банкам других стран принять меры по сдерживанию распространения мирового финансового кризиса. В 2000 году 19 октября неизвестный меценат подарил Франции ценную коллекцию из 109 произведений искусства, в числе которых картины, рисунки, пастели и скульптуры XVIII, XIX и XX веков на миллионы долларов. Для Франции это одно из крупнейших пожертвований века. В 2011 году инженер из Японии Шигеру Кондо и его американский коллега Александр Йи рассчитали значение числа «Пи» с точностью в 10 триллионов цифр после запятой. Достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса. «Нами был создан компьютер, способный работать сразу с 20 жесткими дисками. Все комплектующие для этой машины были куплены в электронных магазинах или через интернет. Я бы не хотел говорить, во сколько нам обошлась эта машина, поскольку моя семья это узнает. Но компьютер нам обошелся в 18 тысяч долларов», - рассказывал тогда Шигеру Кондо.

Неофициальные праздники - День раздавленных пузырей и День написания письма в будущее.

Именины у Макара, Ивана и Никанора.

20 октября

В субботу – Международный день повара. Он был учрежден в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Кстати, эта организация насчитывает ни много, ни мало - 8 миллионов членов. Поэтому не приходится удивляться, что профессионалы мировой кухни обрели свой праздник. Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, а также в странах арабского Востока. Некоторые из них дошли до наших дней и при желании любой может попытаться приготовить съестное, которое вкушал египетский фараон или император Поднебесной.

Еще 20 октября - Международный день авиадиспетчера. Дата выбрана в связи с тем, что 20 октября 1961 года в Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров (IFATCA). Это событие явилось такой значимой вехой в истории развития воздушного транспорта, что стало основанием для возникновения нового профессионального праздника. С момента образования число членов IFATCA выросло до 137, они представлены 50 тысячами авиадиспетчеров во всем мире, в том числе украинскими. Главное правило авиадиспетчеров - работа должна выполняться, несмотря на любые обстоятельства и условия работы.

Ежегодно 20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения в 1997 году. Остеопороз (с греческого – рыхлая кость) – заболевание, которое характеризуется снижением плотности костной ткани у человека. Его результатом становятся частые переломы конечностей и позвоночника.

20 октября – национальный праздник, учрежденный указом президента от 2005 года, - Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Это заболевание лидирует среди женских болезней. Каждый год около 9 тысяч женщин в Украине умирают из-за рака молочной железы. Лишь 60% излечиваются. И все потому, что каждой четвертой женщине диагностируют рак груди на стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Лечение женщин с раком груди финансируется государством лишь на 15%. В 1803 году 20 октября сенат США ратифицировал покупку Французской Луизианы. В 1868 году в Киеве был создан первый в Украине частный коммерческий банк. Его возглавил родственник киевского губернатора, дворянин Андрей Гудым-Левкович. В совет «Киевского Частного Коммерческого Банка» входили финансовые магнаты из еврейской общины Киева - Давид Марголин, Лазарь и Лев Бродские. Марголин управлял Обществом киевской городской железной дороги, основал Киевское газовое общество и общество водоснабжения, владел пароходством на Днепре, Демиевским трамваем и сахарными заводами. Братья Бродские владели сахарными заводами и большой мельницей на Боричевом Току. Они построили купеческую и хоральную синагоги на Малой Васильковской улице, финансировали больницы и приюты. Лев Бродский профинансировал создание Аносовского сада, который сейчас называется Парком Вечной Славы. «Киевский Частный Коммерческий Банк» выдавал ссуды под сахар, хлеб и сельхозтовары. К 1880 году его оборот составил более 256 миллионов рублей. На волне успеха этого банка к 1870 году в Киеве появилось полсотни коммерческих банков. В 1945 году впервые женщинам Франции было предоставлено избирательное право. В 1993 году правительство Голландии запретило продажу марихуаны и гашиша иностранным туристам. Местных граждан это ограничение не коснулось.

Также в 1993 году в Лондонском зоопарке скончалась кинозвезда - паучиха Белинда, снимавшаяся в фильмах о Джеймсе Бонде и Индиане Джонсе.

Неофициальные праздники - День пополнения запасов на зиму и День анекдотических собраний.

Именины у Пелагии, Сергея, Николая и Леонтия.

21 октября

Воскресенье насыщено памятными датами, хотя в этот день и нет международных праздников. Так, в 1824 году англичанин Джозеф Аспдин запатентовал портлендский цемент. Материал он получил в результате смешивания глины тонкого помола и известняка в условиях обжига. Аспдин назвал свое открытие портлендцемент, так как бетон, изготовленный из него, похож на портленд-камень, широко используемый на то время в строительстве в Англии. Это событие стало революцией в строительной сфере. В 1858 году в Париже прошла премьера оперетты Жака Оффенбаха «Орфей в аду», в которой впервые на большой сцене был исполнен знаменитый на сегодня канкан. Французы танец не оценили, посчитав его слишком откровенным и крайне непристойным. Но время неумолимо, и канкан на сегодня считается непревзойденной классикой французского танца.

В 1926 году в Монреале всемирно известный американский иллюзионист, филантроп и актер, который прославился сложными трюками с побегами и освобождениями, Гарри Гудини получил несколько ударов в живот, из-за чего через 10 дней скончался. Дело в том, что в гримерку к Гудини вошли трое студентов, один из которых, Гордон Уайтхед, был чемпионом колледжа по боксу. Он спросил Гудини, действительно ли тот способен выдержать несколько сильных ударов в живот, ничего при этом не почувствовав. Гудини, погруженный в свои мысли, кивнул, и студент неожиданно нанес артисту ряд ударов. Несколько дней Гарри не обращал внимания на усиливающуюся боль в области живота. Во время выступления в Детройте иллюзионист упал прямо на сцене, его госпитализировали. Удары студента спровоцировали разрыв аппендикса, в результате которого развился перитонит. В то время антибиотиков не существовало, иллюзионист продержался несколько дней и скончался. Его тело было доставлено в Нью-Йорк и похоронено в бронзовом коробе, который он использовал для своих трюков. После похорон появились неподтвержденные слухи о том, что фокусника отравили его завистники. Внучатый племянник Гудини Джордж Хардин в 2007 году настаивал на необходимости эксгумации тела Гудини, дабы разобраться в случившемся. Кстати, студент, нанесший роковые удары, не понес за это никакой ответственности. В 1944 году 21 октября в Бермудском треугольнике загадочно исчез экипаж американского корабля «Рубикон». Корабль был найден без повреждений, а на его борту находилась только собака. Судно было в отличном состоянии, если не считать порванного буксирного троса, свисавшего с носа корабля. В 1970 году в Корейской церкви одновременно венчались 777 пар. Событие было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Неофициальный праздник - День разноцветных зонтов.

Именины у Пелагеи, Таисии, Марии, Трифона, Надежды, Урсулы, Павла, Татьяны, Николая, Дмитрия и Петра.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная