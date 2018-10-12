Покров Пресвятой Богородицы: приметы и традиции в Украине

В народной традиции на Покрову отмечали встречу осени с зимой. Праздник связывали с началом вечерних девичьих посиделок и осеннего свадебного сезона.

14 октября все православные украинцы отмечают Покров пресвятой Богородицы. Этот праздник, как считается, появился более тысячи лет назад - в 910 году в Константинополе, и связан с явлением Богородицы. Само слово "покров" означает "покрывало".

В народной традиции этот день отмечал встречу осени с зимой. Связан с началом вечерних девичьих посиделок и осеннего свадебного сезона. Название праздника также связывают с первым снегом, который «покрывал» землю, указывая на близость зимних холодов.

Читайте такжеПочти две трети украинцев поддерживают празднование Дня защитника Украины 14 октября

Примерно с этих дней начинали топить в избах в Украине, скот больше не выгоняли на пастбище, завершали все полевые и огородные работы. С Покрова наступала крестьянская зима, начинались молодежные зимние "беседы".

Праздник стал символом заступничества, помогавшего воинам одерживать победы в сражениях.

Считается что на Покров молитвы и заговоры о замужестве обладают большой силой, поэтому мечтающие о свадьбе девушки стараются провести ритуал, чтобы выйти замуж в течение года.

В этот день рано утром одиноким женщинам, мечтающим найти свою половинку, нужно взять чистый лист бумаги и подробно перечислить на ней характеристики мужчины своей мечты. Внизу надо дописать "На все воля Божья", после чего отправиться в церковь на службу. Там у иконы Богородицы поставить свечку Святой. Дома освященную записочку нужно спрятать в укромном местечке.

Также в давние времена проводились обряды на замужество, которые может выполнить каждая одинокая женщина. Для этого нужно налить воду в стеклянный бокал или стакан и прочитать над ней свадебный заговор, после чего заговоренной водой умыться, и, если есть рубашка любимого мужчины, вытереться ею.

Накануне Покрова молодые деревенские женщины сжигали в овине свои старые соломенные постели. Этим охраняются молодухи от «призора недоброго глаза». Старухи сжигали в это же самое время изношенные за лето лапти, думая исполнением этого «прибавить себе ходу на зиму». Ребятишек обливали перед Покровом водою сквозь решето, на пороге хаты. Это делалось в предохранение от зимней простуды.

С Покровом, также как и с Воздвиженьем, связывались поверья об уходе животных на зиму: «На Покрову скрываются все гады - ужи и все».

Жители Волыни считали, что на Покров змеи, во главе с главным ужом, влезают на лещину, чтобы в последний раз перед зимовкой взглянуть на небо. Считали, что с этого дня барсуки уходят в норы. В Покров день совершались последние обряды похорон, или изгнания мух.

Существовало поверье, что домовой уносит весь хлеб у того, кто молотит в этот праздник. В деревнях, где на этот день варят пиво, крестьяне ставят ведерко пива в гумно и оставляют его там несколько дней.