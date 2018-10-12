Российская съемочная группа пробралась в НАПК под видом украинского СМИ

Подмена была раскрыта, когда в НАПК приехала настоящая журналистка «Детектора медиа».

Российские журналистка и оператор прошли в здание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции под видом съемочной группы от украинского ресурса «Детектора медиа».

Об этом сообщает пресс-служба «Детектор медиа».

«Журналистка и оператор российского издания «Наша версия» прошли в помещение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, воспользовавшись на входе запросом журналистки «Детектора медиа», направленным в ведомство накануне», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что съемочная группа издания «Наша версия» приехала в НАПК и на вопрос, договаривались ли они о встрече с пресс-службой ведомства, ответили утвердительно. У охраны был только один документ о пропуске для журналиста - от издания «Детектор медиа». И по нему пропустили представителей российского СМИ.

«Ошибка стала понятной через несколько минут, когда в НАПК в оговоренное с пресс-службой время приехала журналистка «Детектора медиа» Татьяна Гордиенко. Съемочную группу российского издания «Наша версия» вывела охрана», - сообщили в НАПК.

В свою очередь, пресс-служба НАПК в Facebook заявила, что представители российского издания осуществили провокацию в здании.

«Лица, которые назвались журналистами издания «Наша версия», около 10 часов утра передали пресс-службе НАПК информационный запрос, который был зарегистрирован в установленном законом порядке. Также журналистам были даны разъяснения о порядке получения интервью и комментариев членов НАПК. Игнорируя эту информацию, представители издания без разрешения охраны прошли в помещение Агентства, после чего были выведены охраной без применения специальных средств и физического воздействия», - отметили в НАПК.