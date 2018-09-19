В НАПК рассказали о мошеннических звонках от имени агентства
Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) стало известно о фактах звонков субъектам декларирования от имени работников аппарата Национального агентства.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.
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В частности сообщается, что звонки осуществлялись с целью якобы уточнения информации, указанной в декларациях людей. Также неизвестные объясняли субъектам, что якобы НАПК проводит проверку деклараций.
«Обращаем ваше внимание, что общение должностных лиц Национального агентства с субъектами декларирования происходит исключительно в пределах полномочий, любые сведения запрашиваются в официальной письменной форме у субъекта декларирования или соответствующего органа. Общение с субъектами декларирования осуществляется работниками аппарата Национального агентства исключительно с официальных телефонов или электронных адресов, указанных на официальном веб-сайте», - отметили в НАПК.
Также в агентстве предупредили, что обо всех фактах использования персональных данных сотрудников сообщат правоохранителям. Кроме того, НАПК просит сообщать о подобных случаях на: info@nazk.gov.ua.