День защитника: украинцев ждут "длинные" теплые выходные

У украинцев будет дополнительный выходной в честь Дня защитника Украины.

В воскресенье, 14 октября, наша страна отмечает День защитника Украины, поэтому, согласно распоряжению Кабмина, граждан страны ждет выходной в понедельник, 15-го числа.

14 октября, воскресенье, – День защитника Украины, который совпадает с большим церковным праздником – Покрова Пресвятой Богородицы; понедельник, 15 октября, – перенесенный с воскресенья выходной.

Какой будет погода в Украине в День защитника Украины 14 октября

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, на Покров в Украине ожидается прекрасная погода - солнечная и теплая, с температурой воздуха +14...+19 градусов, на западе и в южной части +17...+22 градуса.

В Киеве в ближайшие дни и до Покрова будет сухая малооблачная погода. Дожди маловероятны, ожидается много солнца. Ночью и утром возможны туманы.

Температура воздуха в столице ожидается ночью в пределах +4...+9 градусов, днем - +14...+18 градусов.

Погоду во всех областях будет определять масштабная область высокого атмосферного давления, антициклон по имени "Виктор".

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", 62% опрошенных украинцев поддерживают идею установления государственного праздника Дня защитника Украины 14 октября, а 25% - не поддерживают.