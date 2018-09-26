Воздвижение Креста Господня 2018: что можно и нельзя делать в этот день

Название праздник приобрел благодаря обычаю Церкви на Востоке воздвигать крест во время богослужения.

27 сентября православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Праздник связан он с именем равноапостольной Елены, матерью императора Константина, которая, согласно церковному преданию, отыскала Крест, на котором был распят Иисус Христос. Точная дата обретения Честного Креста неизвестна. По-видимому, оно имело место в 325 или 326 году. Название праздник приобрел благодаря обычаю Церкви на Востоке воздвигать крест во время богослужения.

Это один из 12 главных праздников православной Церкви.

Икона Воздвижения Креста известна своими чудотворными способностями. Считается, что она помогает справиться со многими проблемами со здоровьем: лечит зубную боль, бесплодие, кости и суставы, хронические мигрени.

Читайте такжеВселенский патриарх: Украина вскоре получит автокефалию, потому что это ее право

Что нельзя делать в этот день

Издавна в народе считалось, что в этот день змеи ищут место для спячки на зиму, поэтому советовали держать дом на замке. В этот день птицы начинают улетать в теплые края, а все гады земные (змеи, ужи, ящерицы) скрываются в норы.

Не стоит ругаться и выяснять отношения с близкими.

Нельзя в этот день начинать новые дела, поскольку они могут окончиться неудачей.

Запрещалось в лес ходить, чтобы змея не затащили в своей ямы.

Также в этот день все православные соблюдают строгий пост. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. В качестве приправы к пище рекомендовано пользоваться только растительными маслами.

Что можно делать в этот день

В этот день раньше занимались заготовками капусты на зиму. В народе говорили, что на Воздвижение осень лето отодвигает, поэтому прятали до праздника все овощи с корнями, чтобы заморозки не погубили урожай.

Православные в этот день ходят в храм и проводят его в молитвах. Также следует окропить дом освященной в церкви водой, чтобы защитить его.