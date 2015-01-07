Скандальный фильм о Ким Чен Ыне собрал в прокате 36 миллионов долларов

Как передают РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер, реализация фильма через интернет-ресурсы принесла компании 31 миллион долларов. С 25 декабря по 4 января "Интервью" был просмотрен платно 4,3 миллиона раз.

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Кроме этого, еще 5 миллионов долларов компания смогла заработать, показывая фильм в кинотеатрах на территории США. Всего фильм о покушении на Ким Чен Ына был показан в 580 независимых кинотеатрах.

Изначально планировалось, что фильм будет показан 25 декабря примерно в 3 тысячах кинотеатров США. Однако перед этим Sony Pictures подверглась массированной атаке хакеров.