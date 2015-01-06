Ситуация на подконтрольных боевикам из "ДНР" территориях ухудшилась - ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ от 6 декабря.

5 декабря в штабе общего центра по контролю и координации в Дебальцево (55 км северо-восточнее Донецка) офицеры из украинских и российских Вооруженных сил присутствовали на встрече вместе с членами террористических организаций "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика".

Старшие по званию представители украинских и российских Вооруженных сил одновременно согласились, что ситуация в районах, подконтрольных "ДНР" значительно ухудшилась в предыдущие 24 часа. В частности, стороны отметили, что в течение 24-х часового периода с 8:00 4 января по 8:00 утра 5 января было зафиксировано 69 нарушений режима прекращения огня.

Читайте такжеВ ОБСЕ сообщили детали нападения боевиков на Пески 29 декабря

Они отметили, что со стороны «ДНР» было 37 нарушений прекращения огня, а с украинской стороны - 32.

Также сказано, что 40 инцидентов было зафиксировано в Донецком аэропорту, в районе "Вольво-центр", расположенном на въезде в южной части населенного пункта Писки и в самых Писках.

Кроме того, отмечается, что другие случаи зафиксированы в Никишино (12 км юго-восточнее Дебальцево), Чорнухино (6 км к востоку от Дебальцево) и в населенных пунктах Дебальцевского района.

Стороны также сообщили о фактах нарушения прекращения огня, начиная с начала года. Так, украинская сторона сообщила, что 2 января зафиксировала 10 нарушений со стороны "ДНР", когда представители "ДНР" указали на 9 нарушений. Еще неизвестными остались 2 нарушения в тот день.

3 января "ДНР" сообщили о 12 нарушений с украинской стороны, когда представители украинской армии сообщили о 8 нарушений со стороны "ДНР".

4 января украинские военные зафиксировали 25 нарушений со стороны "ДНР", а те в сою очередь - 24.

Ранее в ОБСЕ заявляли об ухудшении ситуации на Донбассе 4 января.