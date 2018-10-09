Обвиняемый в разгоне студенческого Майдана «экс-беркутовец» работает помощником депутата Дейдея

Сам Дейдей отметил, что его помощник Виктор Эйсмонт, который служил в спецподразделении МВД, 30 ноября 2013 года «лишь выполнял приказ».

Один из экс-«беркутовцев» Виктор Эйсмонт, обвиняемый в разгоне студенческого Майдана 30 ноября 2013 года, работает помощником народного депутата от «Народного фронта» Евгения Дейдея.

Об этом адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская сообщила на своей странице в Facebook.

Читайте такжеГПУ сообщила о подозрении еще одному разгонявшему Майдан экс-"беркутовцу"

Она отметила, что в суде начали читать обвинительный акт по делу против двух бывших военнослужащих третьей роты киевского "Беркута". Их обвиняют в превышении полномочий (неправомерное задержание), препятствовании проведению мирных собраний и внесении заведомо ложных сведений в рапорт. Речь идет об экс-командире второго отделения спецподразделения Викторе Эйсмонте и Владимире Мохоне.

"Иначе говоря, их обвиняют в том, что заломали человека, который упал от ударов коллег этих беркутовцев, затащили в автозак, а затем "по просьбе руководства" слепили лживый рапорт для привлечения протестующего к административной ответственности", - сообщила Закревская.

Она добавила, что Эйсмонт и далее служит - теперь в полку полиции специального назначения №1 Главного управления Нацполиции в г. Киеве, фактически, где и работал ранее. А также, что он является помощником народного депутата Дейдея.

Следует отметить, что в комментарии к сообщению Закревской Дейдей подтвердил, что Эйсмонт действительно является его помощником.

"Действительно работает (помощником - УНИАН), и не только работает, а служит, причем в зоне АТО в том числе. Имеет статус участника боевых действий", - написал депутат.

Дейдей также отметил, что во время разгона студенческого Майдана Эйсмонт "лишь выполнял приказ".

"Я знаю этого парня как бойца. Человека, который давал присягу и привык выполнять приказы. И если уж быть честным, то в 2013 г. он тоже выполнял приказ. Кого вы (Закревская - УНИАН) обвиняете во всех смертных грехах? Бойцов, которые делали свою работу?", - написал депутат.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения МВД «Беркут» жестоко разогнали и избили студентов на Майдане Независимости в Киеве, которые выступали против отказа тогдашней власти подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.