Избиение студентов на Майдане: дела по 8 обвиняемым переданы в суд

Начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявляет, что в рамках расследования обстоятельств избиения студентов в ночь на 30 ноября 2013 года следователи направили в суд обвинительные акты в отношении восьми человек.

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«Силовое противодействие протестным акциям. Первый разгон состоялся 30 ноября 2013 года. В общем расследовалось и расследуется 14 уголовных производств, сообщено о подозрении 21 лицу, 11 подозреваемых объявлены в розыск. Обвинительные акты в отношении восьми лиц направлены. Среди подсудимых – бывший председатель КГГА, два заместителя командира полка, два командира роты», – сказал он, передает Радио Свобода.

Горбатюк добавил, что за последний год следователи сообщили о подозрении трем исполнителям, то есть идентифицированным беркутовцам, в том числе двум, которые применяли насилие в отношении журналистов.

В ночь на 30 ноября 2013 года, когда бойцы ныне расформированного спецподразделения «Беркут» разогнали мирную акцию протеста на Майдане в Киеве, от действий милиции пострадали 84 человека, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести.

После этого, 1 декабря 2013 года, на улицы Киева на вече вышли несколько сотен тысяч людей.