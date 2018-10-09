По улицам Львова пройдет "Марш защитников Украины"

Завершит "Марш защитников Украины" проезд колонны техники.

В воскресенье, 14 октября, во Львове отметят праздник Покрова, День защитника Украины, День украинского казачества и годовщину создания УПА.

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По проспекту Свободы пройдет «Марш защитников Украины», участие в котором примут более 1200 военнослужащих со всей Львовщины, участники АТО и ООС, ветераны УПА волонтеры, реконструкторы в униформе УПА и казацкие общественные организации, передает 032.ua.

"К маршу будут приобщены, кроме участников АТО, также волонтеры и добровольцы", - отметила директор департамента по вопросам культуры, национальностей и религии Львовской ОГА Мирослава Туркало.

Завершит марш проезд колонны техники. Начало - в 14:00.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 14 октября, Украина отмечает День защитника Украины, поэтому, согласно распоряжению Кабмина, граждан страны ждет выходной в понедельник, 15 октября.