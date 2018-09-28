Украинцев в октябре ждут "длинные" выходные

Общее количество рабочих дней в Украине в октябре составит 22, выходных - девять.

В октябре у украинцев будет девять официальных выходных и праздников.

В воскресенье, 14 октября, Украина отмечает День защитника Украины, поэтому, согласно распоряжению Кабмина, граждан страны ждет выходной в понедельник, 15 октября.

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14 октября, воскресенье, – День защитника Украины, который совпадает с большим церковным праздником – Покрова Пресвятой Богородицы; понедельник, 15 октября, – перенесенный с воскресенья выходной; 6, 7, 13, 20, 21, 27, 28 октября – выходные субботы и воскресенья.

Таким образом, общее количество рабочих дней в октябре 2018 года составит 22, а выходных - девять.

Как сообщал УНИАН, в Украине хотят отменить "лишние" выходные, отказавшись от традиции переноса.