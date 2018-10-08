Одного из подозреваемых в покушении на представителя «Автомайдана Одесса» арестовали

Суд избрал 39-летнему фигуранту дела меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 дней без возможности внесения залога.

Сегодня Киевский районный суд Одессы арестовал одного из подозреваемых в покушении 6 октября на представителя общественной организации «Автомайдан Одесса», которую возглавляет Евгений Резвушкин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, подозреваемому, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, избрана мера пресечения.

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Отмечается, что, по версии следствия, группа из пяти лиц вступила в сговор с целью умышленного убийства потерпевшего.

«Подозреваемый в этом случае выполнял роль водителя автомобиля», - пояснили в суде.

В ведомстве рассказали, что поздно вечером 6 октября подозреваемые в своей машине двигались по ул. Люстдорфская дорога за автомобилем, которым управлял потерпевший. Воспользовавшись тем, что тот остановился на красный сигнал светофора, подозреваемые подошли вплотную и десять раз выстрелили из огнестрельного оружия в сторону потерпевшего. В результате он получил огнестрельные ранения.

Рассмотрев ходатайство правоохранителей, суд избрал 39-летнему фигуранту дела меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без возможности внесения залога.

Как сообщал УНИАН, 6 октября около 23.00 на Люстдорфской дороге в Одессе злоумышленники стреляли в мужчину. В частности, на светофоре возле автозаправки к автомобилю Dodge, в котором находился потерпевший, подъехал Volkswagen. Из последнего вышли неизвестные и начали в упор стрелять в машину активиста, после чего скрылись с места происшествия. Потерпевший получил огнестрельное ранение. В одесском главке полиции ранее сообщали, что «вооруженный конфликт связан с лотомаркетами на территории города».

В пресс-службе общественной организации «Автомайдан Одесса» сообщили, что совершено покушение на их активиста.

Вместе с тем, в одесском отделении Всеукраинского объединения «Автомайдан», лидер которого Виталий Устименко, официально заявили, что это событие связано с «бандитскими разборками». В организации отмечают, что человек, на которого совершено нападение и которого некоторые СМИ называют «активистом одесского автомайдана», не является членом Одесского отделения Всеукраинского объединения «Автомайдан».

В ВО «Автомайдан» подчеркнули, что инцидент на Люстдорфской дороге нельзя называть «нападением на активистов за их позицию в борьбе с беззаконием», поскольку нападение произошло из-за конфликта, связанного с «крышеванием» работы игровых автоматов.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых. Советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что участниками обстрела автомобиля были киевляне.