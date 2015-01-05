Луганского журналиста освободили из плена боевиков "ЛНР"

Об этом сообщила его жена , пока она может лишь подтвердить факт освобождения, это произошло около двух часов назад, передает hromadske.tv.

Напомним, что 3,5 месяца его держали в подвале боевиков группы «Бэтмена», поэтому остальное время Сакадинський вместе с еще 10 пленным провел в помещении так называемого МВД «ЛНР».

По словам Сакадинського, пленным говорили, что их держат в качестве свидетелей против преступлений группы «Бэтмена». Несколько дней назад так называемой "прокуратурой ЛНР" было дано указание отпустить 6-х человек, а сегодня выпустили еще 4-х, в том числе и Сергея Сакадинського. Когда их выпустили, ничего не объяснили, просто открыли дверь и сказали идти.

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Сейчас у Сакадинского нет никаких документов. Все изъяли, когда забирали 2 августа, журналист считает, что боевики их уничтожили. И подтверждает тот факт, что группа "Бэтмена" неоднократно била и знущалась над людьми, некоторые после этих пыток не выжили.

Самого Сакадинського задержали на даче. Поводом стало то, что кто-то рассказал боевикам, якобы Сакадинський - активист Евромайдана и «Правого сектора». Во время задержания журналисту сломали руку и избили. Три с половиной месяца он провел в подвале, за то время ни разу не выходил на поверхность. Кормили ужасно. Позже, уже в так называемом «МВД ЛНР», держали в нормальном помещении и кормили тоже нормально.

Напомним, в октябре УНИАН сообщал, что боевики "ЛНР" отпустили луганского журналиста Александра Билокобыльського, которого две недели удерживали в подвале так называемой Военной комендатуры "ЛНР" Октябрьского района Луганска.