На Керченской переправе готовятся к шторму

Погодные условия штатные, порывы ветра не превышают 15 м/с, однако к вечеру ожидается усиление порывов ветра до 20-23 м/с, сообщает пресс-служба Единой транспортной дирекции.

Утром 5 января, в порту «Кавказ» своей очереди на паром ожидают 40 легковых и 50 грузовых авто, в порту «Крым» – 20 легковых и 15 грузовых машин. На грузовой линии погрузки на паром ожидают: в порту «Новороссийск» – 10 авто, в Славянске-на-Кубани – 40 грузовиков, в Керчи очередь отсутствует.

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В понедельник в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются местами сильные осадки, налипание мокрого снега, туман при видимости 100-500 метров и гололед.