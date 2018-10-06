Семерых фигурантов дела о беспорядках 2 мая в Одессе доставят в суд принудительно

В связи с неявкой фигурантов на судебные заседания рассмотрение дела семь раз откладывалось.

Семерых из 19 фигурантов дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе доставят в суд принудительно.

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Как сообщили УНИАН в прокуратуре Одесской области, 5 октября в Апелляционном суде Николаевской области состоялось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Ильичевского городского суда, вынесенный 18 сентября 2017 года, которым были оправданы 19 фигурантов дела.

Им вменяли ч. 2 ст. 294 ("массовые беспорядки"), а некоторым - дополнительно ч. 2 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием") Уголовного кодекса.

По результатам рассмотрения вопроса о принудительной доставке в суд семерых фигурантов, которые были заблаговременно уведомлены о дате и времени рассмотрения дела, но ни разу не приходили на судебные заседания, суд разрешил принудительный привод.

В связи с неявкой лиц на судебные заседания рассмотрение дела семь раз откладывалось.

Заслушав мнение участников судебного разбирательства, судом вынесено постановление о применении привода к Александру Алешину, Валентину Власенко, Евгению Зайцеву, Сергею Рудику, Максиму Сакаукову, Александру Суханову и Александру Шапке.

Следующее судебное заседание запланировано на 12 ноября.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд признал невиновными 19 обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске двоим оправданным судом фигурантам дела – украинцу Сергею Долженкову, известному как Капитан Какао, и россиянину Евгению Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме, их задержали.

В январе 2018 года в прокуратуре Одесской области заявили о завершении расследование в отношении этих фигурантов и направлении в Киевский районный суд Одессы обвинительного акта. Долженков и Мефедов сейчас находятся в СИЗО.

20 апреля 2018 года на брифинге в Одессе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в настоящее время завершено расследование других эпизодов по «делу 2 мая», которые касаются других подозреваемых, задержанных позднее.

По его словам, новые эпизоды также могут направить в суд Николаева для объединения с основным делом, по которому в 2017 году Ильичевским судом был вынесен оправдательный приговор.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.