Сенцов находится в очень критическом состоянии – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов после 145 дней голодовки был вынужден прекратить голодовку.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов после 145 дней голодовки находится в критическом состоянии.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире телеканала "UA Харьков".

По словам Климкина, МИД проверило информацию о прекращении Сенцовым голодовки.

"У нас есть предварительное подтверждение, что то заявление от Олега, которое мы все видели и которое есть в интернете (о намерении прекратить голодовку 6 октября - УНИАН), оно действительно настоящее", - заявил Климкин.

При этом он отметил, что недавняя публикация российскими тюремщиками фото с Сенцовым "отсылает нас куда-то к логике ГУЛАГа, сталинских концлагерей".

Глава МИД добавил, что "доверять российской системе по определению нельзя, поэтому (информацию) проверяли".

Читайте также"Ему сказали, что из него овощ сделают": адвокат Сенцова рассказал, почему режиссер прекратил голодовку

"А во-вторых, это решение Олега самого, но его здоровье - это на сегодня самое главное", - отметил Климкин.

В то же время он подчеркнул, что состояние здоровья Сенцова является критическим.

"У него очень сложные проблемы с сердцем, они всегда у Олега были. Сейчас они очень сильно ухудшились. Есть и другие проблемы, о которых я просто не хочу говорить... но мы о них знаем", - сказал Климкин.

По его словам, Сенцов принял решение прекратить голодовку не потому, что ему не хватает воли.

Также, комментируя письмо Сенцова, в котором говорилось о том, что его будут принудительно кормить, Климкин сказал, что в МИД не знают, чем его будут принудительно кормить.

По мнению министра, Сенцов вынужден был принять решение о прекращении голодовки, ибо российские тюремщики точно будут пытаться его принудительно кормить.

По словам Климкина, в России «прекрасно понимают», что если у Сенцова еще больше ухудшится состояние здоровья, то это ударит по «имиджу» РФ, «который и так окончательно убит после последних событий».

"И поэтому, я думаю, что Россия и начала играть с этим решением, с принудительным кормлением... Поэтому не судите, пожалуйста, Олега. Я считаю, что он принял важное для себя и для нас решение, и давайте все помнить, что он же голодал не для себя. То есть это очень важно. Он голодал не за собственное освобождение. Он голодал за освобождение всех", - подчеркнул Климкин.

"И не забывайте, что Россия его сознательно держала, сначала в Якутии, теперь... там, где реально климатические условия для него убийственные. Даже без голодовки они очень сложные для него с его проблемами с сердцем. И я не хочу говорить, но сейчас действительно голодовка привела к тому, что состояние его очень критическое", - отметил Климкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 октября, заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко сообщил, что Сенцов прекратит голодовку 6 октября, и обнародовал письмо политзаключенного.

В письме режиссер заявил, что у него критическое состояние здоровья, патологические изменения во внутренних органах и в ближайшее время к нему запланировано применение принудительного питания, поэтому он решил прекратить голодовку.

Сегодня МИД направило ноту РФ с требованием допустить к Сенцову украинских и иностранных врачей. Также МИД требует от России допустить к Сенцову консула.